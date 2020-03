Así dan a luz las mujeres con coronavirus

Escuchar Nota

El Ministerio de Sanidad en España diseñó un protocolo para la atención a mujeres embarazadas, pues estar embarazada en tiempos de coronavirus no es sencillo. A la preocupación habitual de una madre gestante se suma actualmente el miedo al contagio y las repercusiones que puede tener en su bebé. Sin embargo, Juan de León Luis, jefe de la sección de Obstetricia y Ginecología del Hospital Gregorio Marañón, asegura que, dentro de la situación que está generando en nuestra sociedad este virus, "es una suerte que podamos contar con los casos de embarazadas que dan positivo en las pruebas de China e Italia porque nos están transmitiendo datos de mucha utilidad.Reconoce que las mujeres gestantes tienen que seguir haciéndose controles en semanas determinadas —como la 12, 20, 32, 34 y 40— y es imprescindible que, en cualquier caso, acudan al hospital porque en cada cita se le hacen pruebas comopuede suponer un peligro de contagio en caso de no estarlo, pero también lo es no llevar un control del estado de la madre y el bebé que está por nacer. Intentamos que no coincidan en la misma sala de espera de la consulta para evitar contagios.El jefe de la sección dese le aisla, igual que al resto de personas con el virus, y se les realiza, en función de los medios existentes en cada momento, el test que lo certifique para priorizar la salud pública, no solo la de la mujer y el bebé. "No obstante, hay ocasiones en que hay tantas personas que dan positivo que tienen que estar en la misma sala porque no hay otra solución viable".Llegado el momento del parto de una mujer que ya está en el hospital por ser positivo, se analiza cada caso de manera individualizada y, en situaciones de control, se permite el paso del padre al hospital teniendo las precauciones de salud pública.Posteriormente, si la madre está grave, continuará ingresada, mientras que su bebé podrá salir del hospital al cuidado de familia o tutores en cuanto se garantice su buen estado de salud. "Si la mujer está contagiada, pero su estado es leve también procuramos darle el alta cuanto antes porque en casa está mejor que en el hospital donde puede ser presa, además, de otros gérmenes letales. Para los casos moderados, se intenta también primar siempre el principio de. Para el resto de madres no contagiadas se están adelantando los partes de alta lo máximo posible para que estén el menor tiempo en el hospital por el riesgo que puede suponerles el Covid-19".Muchas madres con coronavirus tienen dudas sobre si pueden dar el pecho o no a sus recién nacidos. "Ya se ha comprobado que el virus no se detecta en la leche materna, por lo que la lactancia, en este sentido, no es un riesgo —apunta este doctor—. No obstante, se deben tener otro tipo de precauciones porque por la cercanía del bebé al alimentarlo se aumentan otros riesgos, como que se transmita el virus a través de las vías respiratorias o por el contacto. Por lo tanto,, pero en los casos en que, por estar grave o en situación moderada, necesite tomar medicación, está desaconsejada la lactancia porque puede perjudicar al recién nacido", advierte Juan de León Luis.—A toda pacientese le colocará una mascarilla quirúrgica. Es la primera medida de protección para el personal sanitario que la atiende y para la población en general.—Las pacientes que se identifiquen como casos posibles deberán separarse de otros pacientes, se les pondrá una mascarilla quirúrgica (si no la llevaran puesta ya) y serán conducidas de forma inmediata a una zona de aislamiento.—Los casos posibles deben permanecer aislados, bajo precauciones de aislamiento por contacto y por gotas. Si el cuadro clínico no lo precisa y se puede garantizar el aislamiento domiciliario, estas personas pueden permanecer en aislamiento en su domicilio, no siendo necesario—Debe tenerse en cuenta las semanas de embarazo y los potenciales riesgos para el feto:-por debajo de las 24 semanas de embarazo-por encima de las 24 semanas se comprobará el bienestar fetal y la paciente permanecerá en observación hasta el resultado de las pruebas diagnósticas. El control del bienestar fetal se realizará mediante ecografía y/o registro cardiotocográfico (RCTG) en función de las semanas de embarazo.—En los casos en los que se considere necesario se ingresará en el centro hospitalario con medidas de aislamiento de contacto y por gotas. Aunque no es estrictamente necesario siempre que sea posible y se disponga de ella, y—El control del bienestar fetal se realizará en función de los criterios obstétricos y en función de las semanas de embarazo. Los equipos y material (p. ej. manguitos de tensión arterial) deberán ser desechables o de uso exclusivo de la gestante. Si no puede ser así, se desinfectará después de cada uso, tal y como especifique el fabricante.—La habitación de aislamiento deberá contar idealmente con cama, cuna térmica, monitorización fetal (preferiblemente con puesto centralizado para evitar la permanencia constante de la matrona/obstetra),—Se limitará al máximo el transporte y se restringirá el movimiento de la gestante fuera de la habitación. Si ha de salir fuera, lo hará llevando una mascarilla quirúrgica.— Es importante reducir el número de profesionales sanitarios y no sanitarios que accedan a la habitación de la mujer infectada. Se mantendrá un registro de todas las personas que cuidan o entran en la habitación de aislamiento.—Tras el ingreso se podrá plantear el manejo de. En estas circunstancias, con respecto a los controles del embarazo:-se deberá avisar al centro que controle el embarazo de que se encuentra en situación de aislamiento.-se le recomendará no acudir a urgencias si no es estrictamente necesario. En este caso, se avisará de la situación de embarazo antes de acudir.-En los casos graves, la finalización del embarazo debe considerarse en función del estado clínico de la madre, las semanas de embarazo y de acuerdo con el equipo de Neonatología.PartoDebería evitarse el traslado de la mujer gestante a la zona común del paritorio para proceder al parto. Sería aconsejable que este se realizara en la habitación de aislamiento designada o en un paritorio destinado a tal fin.Tanto si le recién nacido es sintomático o asintomático se recomienda el ingreso en una habitación individual con medidas de aislamiento de contacto, pudiendo ser útil el uso de incubadora. Además se manejara al pequeño con bata, mascarilla, guantes y protección ocular según recomendaciones de cada centro. Del mismo modo se limitan las visitas, a excepción del cuidador principal sano.Aun no existiendo datos suficientes para hacer una recomendación en firme sobre el amamantamiento en el caso de mujeres infectadas por SARS-CoV-2 es importante insistir en que la lactancia materna otorga muchos beneficios como el potencial paso de anticuerpos madre-hijo frente al SARS-CoV-2, por ello y ante la evidencia actual se recomienda el mantenimiento de la lactancia materna desde el nacimiento, siempre que las condiciones clínicas del recién nacido y su madre así lo permitan.y como probables, siempre y cuando se mantengan medidas para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto. En casos de madres con enfermedad grave recurrir a la extracción de la leche.