Así empezó la leyenda de ‘El Chapo’ Guzmán

Custodios vigilando el Reclusorio Preventivo de Puente Grande después de la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Retén en la entrada de Puente Grande después de la fuga "El Chapo".

Francisco Javier Camberos, alias "El Chito", se entregó voluntariamente a las autoridades.

"Que esté bien, compadrito", le dijoal concluir una reunión en. Ambos controlaban el penal de máxima seguridad junto conSólo ellos lo sabían, pero esas palabras eran de despedida.Elya se había estado trabajando con antelación. Los narcotraficantes habían tejido toda una. Desde que llegó a Puente Grande, el 22 de noviembre de 1995, "El Chapo" empezó a repartir dinero. Los custodios recibían 250 pesos por turno, los, y losLa disciplina se relajó desde la llegada dea la dirección del penal. Incluso, ante las quejas reiteradas de los tres capos, Enrique Pérez Rodríguez, director de Prevención y Readaptación Social, retiró al subdirector de Seguridad Antonio Aguilar Garzón.El. Esa noche, al pasar lista, los custodios todavía escucharon al capo decir "presente", pero después de eso ya no supieron nada de él. Se había esfumado.La clave estuvo en, alias "El Chito".Como era del, accedía como nadie a cualquier parte del penal y a cualquier hora. Conocía a todos.Entre mayo y junio del 2000 comenzó a trabar amistad cony "El Chapo". Al capo le había arreglado las lámparas del dormitorio y desde ahí inició la relación.Camberos era aficionado a las fiestas. Una de ellas se la organizó entre octubre y noviembre al "Güero" Palma, para la cual "El Chapo" y "El Texas" compraron la pintura para decorar el área. Para las fiestas navideñas, incluidas posadas y Año Nuevo, Camberos participó activamente con regalos para las familias."El Chito" al menos tenía tres sesiones a la semana de al menos dos horas para platicar con "El Chapo".Para lograr la fuga, el capo esparció la leyenda de que, en alusión al rumor de que hace varios años una empresa utilizaba internos para trabajar con ese metal.Hizo amistad con, un custodio sinaloense, a quien ayudó a pagar la atención médica que requería su hijo recién nacido.Le contó la leyenda y que el viejo maestro, donde no hay detector de metales.El día de la fuga, el reo, asistente de "El Chapo", ordenó al comandante Miguel Angel Godínez poner a Leal Amador en la aduana.¿Y las cámaras? No funcionaron. ¿Y todo el sistema de custodia? Nadie vio nada.Mientras "El Chapo" disfrutaba de la libertad,. Las penas abarcaron entre 2 y 25 años de prisión. El ex director del centro penitenciario,El capo. Después lo haría de nueva cuenta.Desde esa fuga histórica fue encumbrándose en el mundo del narco. TodaSin embargo, esa leyenda ha perdido su lustre.Ahora, en su celda en Estados Unidos, "El Chapo" podrá hacer mil planes de fuga, pero las posibilidades de salir avante son nulas.