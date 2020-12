Así era el original y deprimente final de Soul

Escuchar Nota

“Teníamos versiones del final donde Joe no volvía a su cuerpo, donde en realidad permanece muerto. Teníamos versiones del final donde ves a Joe en la Tierra un año después. Ese final provocó más debate que cualquier otro elemento de la película", explicó Powers.



“Básicamente termina como mentor en el 'Seminario de Tú'. Se quedó en el Más Atrás y terminó siendo el mejor mentor de todos los tiempos, introduciendo nuevas ideas en el seminario. Lo revolucionó un poco. Fue muy bonito y muy divertido, y enfadó a algunas personas. Pero sabes, sólo se aprende si lo intentas. No funcionó, pero fue un proceso de exploración muy divertido", sentenció el co-creador de la película.



La última película deestrenada en, se ha ganado el elogio de la crítica y el público gracias a su enfoque sincero y a su forma de explorar el significado de la vida, tan profundo como simplista.Sin embargo, la historia del pianista de jazz Joe terminaba de una forma mucho más deprimente en el guion original.Cuando, su alma es enviada al Más Atrás, un lugar donde las almas que aún no han nacido deben aprender quiénes son antes de ser enviadas a la Tierra. Allí conoce a 22, un joven espíritu un tanto nihilista y rebelde al que ni los mejores maestros han conseguido educar.Soul termina con, mientras que él es enviado de nuevo a su cuerpo, dándole una segunda oportunidad de vivir al máximo. Pero en el guion original de Pete Doctrery Kemp Powers, el destino del protagonista era más triste, ya que en un principio su alma iba a quedarse para siempre en el Más Atrás.En una entrevista con ET, Docter y Powers explicaron que el hecho de que Joe transmita sus conocimientos a 22 para que la joven viva su vida debía sentirse como un "acto desinteresado", y no como una forma de regresar a su cuerpo. Sin embargo, finalmente decidieron que su historia sería más emotiva si de alguna forma podía disfrutar del fruto de su trabajo, y volver a la existencia terrenal con la lección aprendida.Doctre añadió que desde un punto de vista narrativo "no puedes enseñarle a Joe a disfrutar la vida de la manera correcta y luego robarle eso. Simplemente no parecía el camino correcto a seguir. Aunque ese era el borrador original", aseguró.Por último,en el que Joe no logra volver a la vida.