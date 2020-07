Así era la vida en el anexo de Irapuato que fue atacado por ‘El Marro’

Escuchar Nota

Más de cuarenta personas se encontraban en el anexo ‘Buscando mi camino’. El lugar, además de ayudar en la recuperación a las adicciones organizaba ceremonias y hasta certificaciones de secundaria.



#AzucenaxMILENIO pic.twitter.com/yVc4bnood0 — Azucena Uresti (@azucenau) July 3, 2020

En este espacio de paredes carcomidas y cortinas improvisadas, era donde se realizaban pláticas de reflexión para las personas con alguna adicción, pero también bailes y alabanzas cristianas.En el video de 44 segundos, presentado en el noticiario de las 22:00 horasy repitiendo coros en los que se dice:Todos los presentes están vestidos de civil con prendas paupérrimas, no solo hay hombres, sino también mujeres alrededor de sillas que acompañan a los hombres mientras hacen catarsis.No solo hay videos, MILENIO presentó una foto donde además de las alabanzas yDurante la comida se ven más claros los rostros de los anexados, todos con edades de entre 18 y 35 años compartiendo platos de plástico y bebiendo agua en vasos desechables.Los alimentos no se muestran ostentosos, sino más bien austeros, donde la tortilla era lo que había en abundancia. No se ven bebidas alcohólicas, ni mucho menos carne. La dieta parece más bien un consomé blanco.