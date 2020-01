Así es como el frío puede afecta a tu celular

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Es un hecho que el clima puede afectar el funcionamiento de tu smartphone en varios sentidos. No es necesario hablar de climas extremos, para decir que el frío puede afectar la pantalla táctil y la batería de tu dispositivo.



De inicio, podemos decir que un smartphone tiene un rango óptimo de temperatura y este rango será mucho más estrecho cuando lo tengas en funcionamiento.



Empecemos con la batería, una temperatura cercana a los 0ºC, puede disminuir su funcionamiento entre un 10 y un 20 por ciento, de igual manera, los cargadores reducen la corriente de carga. Incluso las baterías de ion-litio no pueden cargarse por debajo de los 0 grados centígrados.



Cuando un fabricante promete un rendimiento, lo hace desde todas las condiciones óptimas, obviamente. Esto ocurre con la temperatura, que en este caso rondará los 20 grados centígrados, pero el rendimiento será menor con malas condiciones.



Con la pantalla táctil ocurre algo similar, entre más sensitiva sea, el riesgo de mal funcionamiento es mayor. Uno de los principales problemas con el frío es la humedad que puede generar a tu smartphone. Además, un este clima crea sensibilidad en las pantallas y las hace propensas a grietas.



¿QUÉ SE PUEDE HACER?



Si el dispositivo se apaga, no es recomendable encenderlo de inmediato, sino esperar un poco, de preferencia a que la temperatura mejore.



Utilizar fundas de protección, así como un case para la pantalla.



Vigilar la batería. Existen diferentes aplicaciones que te dan información del estado de tu batería, puedes monitorear cómo responde la pila con ocasiones específicas.