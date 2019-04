Así es como intervienen y espían tu celular

Hay muchas razones para creer que tu smartphone puede estar intervenido y lo espían. Anteriormente te presentamos una breve guía para saber si un teléfono fijo está siendo espiado. ¿Pero qué pistas puedes tener sobre un celular?Si escuchas ruidos extraños que se hayan “colado” a tus conversaciones seguro te has puesto a pensar alguna vez, pero no es suficiente.A continuación, te presentamos algunos indicios claros de que tu celular está siendo intervenido, de acuerdo con información de Panda Security:Empecemos por algo básico: el desempeño de la batería. Este puede ser un indicador de que existe algún problema. Si la duración disminuye sin razón aparente podría estar agotándose debido a un software que se ejecuta en segundo plano y que consume gran cantidad de energía.Otro punto a considerar es si el teléfono se enciende y se apaga solo, si el GPS y el 4G se activan por sí mismos o si aplicaciones se instalan sin que toques nada, es posible que haya alguien haya accedido a tu teléfono y pueda controlarlo, no es que se haya vuelto “loco”.Eso no es todo. Si has recibido mensajes SMS que más bien asemejan cadenas aleatorias de letras o números de remitentes desconocidos, estos pueden ser señales de alarma. Verifica revisando tu factura telefónica: en caso de que el coste de tus datos haya aumentado sin motivo es posible que un tercero esté utilizando tu línea.En el caso de los smartphones es posible instalar aplicaciones de detección de escuchas que captan las señales y el acceso no autorizado a los datos de tu celular, aunque la efectividad de estas aplicaciones no es total, así que si detectan actividad sospechosa tampoco constituyen una prueba irrefutable, pero añade otro indicio importante.