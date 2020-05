Así es como Los Simpson han logrado ‘predecir el futuro’ en más de una ocasión

Escuchar Nota

"Es cierto que llevamos un buen recorrido, lo que me resulta increíble", exclamó.



debido a una serie de coincidencias entre los acontecimientos que ocurren en sus capítulos y la vida real, por lo que mucho se ha especulado sobre cómo es que los creadores pueden anticipar algunos hechos en la caricatura. Por ese motivo, uno de sus productores y parte del elenco revelaron el secreto sobre "cómo logran predecir el futuro".Al Jean, guionista y productor de la serie, en entrevista con Entertainment Tonight así como dos actores de doblajeeardley Smith, la actriz que da voz a Lisa Simpson, dijo estar deacuerdo en que Los Simpson aciertan en muchas ocasiones en lo que parecieran ser predicciones del futuro; sim embargo, expresó que no se trata más que de coincidencias, pues ella desconoce si existe realmente algún secreto detrás."Si llevas tres décadas haciéndolo, probablemente vas a acertar de vez en cuando", dijo.Por su parte, Nancy Cartwright, quien da vida a Bart Simpson, dijo que las casualidades no resultan tan extrañas dado del gran numero de capítulos de la serie.Al Jean mencionó en broma que la gente suele esperar predicciones positivas de los personajes animados, cosa que hasta el momento "no ha ocurrido"."Todo lo que hemos predicho hasta ahora es muy negativo" afirmó.Entre las 'predicciones' en las que Los Simpson han acertado se encuentra la elección de Donald Trump como presidente de EUA, la llegada de los iPad, la derrota de Brasil contra Alemania en el mundial de 2014 y la compra de Disney a 21st Century Fox.Estas últimas se basan en el capítulo 21 de la cuarta temporada de Los Simpson titulado Marge encadenada, en el que los habitantes de Springfield se contagian de una extraña gripe proveniente de un servicio de paquetería en Osaka, Japón, mientras avispones gigantes atacan la ciudad.