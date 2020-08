Así es el colchón que le regalaron a Lionel Messi para combatir el Covid-19

Escuchar Nota

Viruclean® es el único tratamiento certificado del mercado que garantiza que el TEC MOON quedará libre de coronavirus 4 horas después de que una persona infectada haya dormido sobre él.#Viruclean #COVID19 #tratamiento #colchones pic.twitter.com/qxWHBcKAqW — TEC MOON (@Tecmooncolchon) July 22, 2020

Ciudad de México.- Lionel Messi cuenta con un colchón especial que le ayuda a eliminar el coronavirus en tan solo cuatro horas; en un inicio de decía que había sido comprado por el delantero argentino, sin embargo, hace poco se dio a conocer que se lo regalaron.El colchón, desarrollado por la empresa española Tec-Moon, cuenta con una tecnología especial la cual ayudaría a eliminar en un 99.84 por ciento al coronavirus en tan solo cuatro horas, si es que alguien infectado durmiese en esa cama.Hay diversos modelos, los cuales cuentan con distintos accesorios. Dentro de las comodidades que ofrecen estos innovadores colchones están un sistema de masaje por vibración y calor en los pies, lo cual puede ayudar a conciliar más rápido el sueño.El colchón le ha resultado tan cómoda al astro argentino que ha mandado a instalar uno en cada cama de su hogar.Sin embargo, Messi no es el único jugador que ha optado por estos colchones. Sergio Agüero y Saúl, del Atlético de Madrid han adquirido este producto.“Cuando probé el colchón, noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido me dormía a las cinco o seis de la mañana; desde que tengo el colchón me duermo en media hora”, llego a comentar el jugador colchonero a Diario AS.Información por Milenio