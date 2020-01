Así es la cárcel donde mantienen recluido a Genaro García Luna

durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), entEl arquitecto de la llamada “Guerra contra el narco” fue detenido el 10 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, luego de que un Gran Jurado en Nueva York decidiera fincarle los cargos, a petición de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.El exjefe de la Policía Federal mexicanaEl MDC Brooklyn es un centro de detención administrativa federal de los Estados Unidos ubicado en el vecindario South Slope de Brooklyn, Nueva York. Mantiene prisioneros hombres y mujeres de todos los niveles de seguridad y es operado por la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), una división del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.La mayoría de los prisioneros detenidos en el MDC Brooklyn tienen casos pendientes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. También cuenta con prisioneros que cumplen sentencias breves.. Para 2019, según The New York Times, tenía mil 600 presos.En 1999, se abrió una segunda instalación adyacente al complejo original para alojar a los reclusos que ya han sido condenados y que esperan ser transferidos a una instalación permanente. Esto llevó el número total de presos a cerca de 3 mil e hizo de MDC Brooklyn el centro de detención más grande de los Estados Unidos.En los meses de enero y febrero de 2019,durante una semana mientras impactó una ola de frío en EU.Numerosos reclusos reportaron problemas de salud y fueron vistos golpeando las ventanas en busca de ayuda. Activistas y algunos funcionarios de Nueva York se involucraron en las protestas para mejorar las condiciones.Varios familiares y abogados han dicho que los reclusos involucrados en las protestas han enfrentado represalias por parte del personal de la cárcel, incluido el rociado de pimienta, el aislamiento y el cierre de los inodoros, según un informe publicado en The Intercept.Tras la audiencia que duró menos de media hora, García Lunade los cuatro cargos que enfrenta, y que podrían costarle entre 10 años de prisión y cadena perpetua., líder del cartel de Sinaloa que según la acusación entregó millones de dólares en sobornos a García Luna para “operar con impunidad” en México.El próximo 21 de enero, García Luna, junto con su equipo de defensores, intentará nuevamente lograr su libertad bajo fianza, que le fue negada debido a que los fiscales federal Ryan Harris y Erin Reid le pidieron a la ministra negar la fianza por temor de fuga.Con información de Infobae