Así es la nueva marcación telefónica a partir de hoy

A partir de este sábado entra en vigor en todo el país la nueva marcación telefónica a 10 dígitos, medida que no tiene costo para los usuarios, ya que desde 2015 se eliminó el pago de larga distancia nacional.En la actualidad, los números locales en las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara cuentan con ocho dígitos, y el resto del país de siete dígitos.A partir de este 3 de agosto se elimina el prefijo 01 y se marcarán solamente los 10 dígitos compuestos por la clave de la ciudad y el número local.Antes, para marcar un número fijo de una ciudad a otra se utilizaba la clave de larga distancia nacional 01, más la clave de la ciudad que puede tener dos o tres dígitos y el número local.Por ejemplo, la Ciudad de México tiene la clave 55, Guadalajara la 33 y Monterrey la 81, a las cuales se les deben agregar los ocho dígitos del número telefónico, mientras que Mérida tiene la clave 999 y Toluca la 722, que se complementarán con el número local de siete dígitos.En cuanto a los números celulares, se eliminan los prefijos 044 y 045 y solo se marcarán 10 dígitos.Para los números 01-800, se elimina el prefijo 01, mientras que el número de emergencia nacional 911 no reporta cambios en su marcación.Una de las varias sugerencias a los usuarios es ajustar de forma manual sus agendas de contactos, debido a que el cambio no se hará de manera automática porque se trata de información que cada usuario introduce a sus dispositivos, aclaró el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).Lo ideal es que todos los mexicanos actualicen sus contactos para usar la nueva marcación desde este fin de semana, sin embargo, quienes no lo hagan tendrán hasta un año de plazo.El Ifetel recordó que con la nueva marcación se busca simplificar y homologar los procedimientos, para que sea más sencillo llamar a números fijos y celulares dentro del territorio nacional.