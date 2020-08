Así están grabando Jurassic World ante covid

Escuchar Nota

"Hasta ahora, los actores no eran realmente incluidos en la preparación," le dijo Howard al New York Times en entrevista telefónica. "Pero para tener a cualquiera de nosotros en un avión, teníamos que entender completamente los protocolos, quién estaba involucrado y escuchar segundas y terceras opiniones. Somos los conejillos de india que están tomando el salto."



"Si una producción de esta magnitud puede manejar con éxito las incertidumbres de filmar en medio de una pandemia, y mantener a la gente trabajando y la línea de producción en movimiento, hay una luz al final del túnel para rodajes de películas de todos los tamaños para crear entornos seguros y sostenibles," dijo Dona Langley, cabeza del grupo Universal, en área de películas.



"Ensayamos los domingos después de frisbee, cada escena que vamos a filmar esa semana," dice Colin Trevorrow, el director que también escribió el guión. "Trabajamos el diálogo juntos. Todas esas preguntas que suelen surgir en el set: "¿Por qué diría esto mi personaje?", se abordan antes."



"Después de estar en el set, todos los actores esperamos que estos protocolos se mantengan en lugar," dice Howard, la actriz de melena roja-naranja, "porque son mejoras. Nada se siente como una redundancia, nada se siente molesto. En cierto sentido, es un reconocimiento de seguridad que todavía se siente como una buena idea en un mundo posterior a la vacuna covid."



tras llegar a acuerdos y negociaciones con todos los involucrados. Esos acuerdos y negociaciones no tenían absolutamente nada que ver con dinero, más bien, con su salud.Antes de volver a los estudios Pinewood, ubicados en Londres, Bryce Dallas Howard, quien interpreta a Claire Dearing en las nuevas partes de la saga junto con Chris Pratt como Owen Grady, tuvo videollamadas a través de Zoom y mucha comunicación por correos electrónicos con sus compañeros, así como productores y ejecutivos, respecto a las precauciones a tomar para volver al trabajo.Hoy, Dallas Howard sabe como ponerse por su cuenta el micrófono para grabar escenas, junto con ayuda de su vestuarista, mientras un operador usa una mascarilla y careta para guiarlas. También, conoce a la perfección a la persona que hace su cama en el hotel de lujo que Universal rentó por 20 semanas para el elenco y personal.Hollywood no ha podido retomar producciones en estudios de California por la alza de casos de coronavirus. La presión ha estado sobre los hombros de ejecutivos, por lo que diversos estudios han decidido viajar fuera del país para poder grabar las películas que se detuvieron. Avatar se está filmando en Nueva Zelanda, y Uncharted, con Tom Holland y Mark Wahlberg, se está grabando en Berlín.. El manual detalla todo, desde el uso de escáners de temperatura al llegar al estudio, hasta la preparación de los almuerzos sellados.Los protocolos de seguridad están sirviendo como modelo para otros, mostrando a Marvel, por ejemplo, el cómo se debería retomar una producción ahora que Shang-Chi será grabada en Australia.. Al volver al trabajo desde el 6 de julio, Universal optó por dividir a los involucrados en dos categorías: uno está compuesto de los departamentos que no necesitan acceso al set durante la filmación, el otro, que es la categoría más exclusiva llamada Green Zone, incluyen al director, el elenco y personal esencial como operadores de cámara y el departamento de sonido.Howard dice que prácticamente es "un set cerrado", algo conocido en tiempos de pre pandemia, como: "se grabarán escenas íntimas".Aquellos que se encuentran en la categoría de la Green Zone toman tres puebas de covid-19 a la semana. Los sets son rociados con un tipo de niebla antiviral antes de cada uso, también. Las sillas de los actores están rodeadas de conos naranja para recordarles a las personas de mantener distanciamiento social. Cuando hay tiempo que matar, el elenco se puede retirar a un cuarto especial equipado con sofás, mantas, lámparas y plantas. Hay numerosos lavabos y cada vez que alguien entra o sale del cuarto, él o ella se tienen que lavar las manos.Universal decidió retomar grabaciones de Jurassic World porque, aunque es un gran filme de aventura y acción, requería de pocas locaciones reales, pocos extras y relativamente un elenco pequeño. Para lograrlo, 18,000 pruebas de coronavirus y 150 estaciones de sanitizante para manos han sido necesarias.El estudio también contrató la guía de Your Doctor, un conglomerado médico privado de Londres, que trabaja con la producción en todo momento. Cuatro enfermeras, médicos y un doctor general se encuentran desde la entrada del set, hasta en la filmación de las escenas.Cada lunes, miércoles y viernes, el elenco se realiza pruebas de detección de virus. Equipo que no interactúa con Pratt, Howard y compañía de manera frecuente, y pueden usar equipo de protección en todo momento, se realiza menos pruebas.Todos los involucrados debieron realizar cuarentena por 14 días al llegar a Londres. Después de eso, fueron libres de rondar por el hotel. Las mascarillas son opcionales y el distanciamiento social no es requerido debido a que staff del hotel pasa por pruebas de covid-19 tres veces a la semana.Las personas desayunan juntas, tienen acceso al gimnasio, y a un entrenador virtual, además de la alberca. También, pueden jugar frisbee en el césped del hotel cada domingo. Algunos miembros del elenco viajaron con su equipo de maquillaje y peinado. Jeff Goldblum, que vuelve a la saga como el Dr. Ian Malcolm, arribó con su esposa, dos hijos y dos niñeras.Surgió una complicación con Chris Pratt. Al estar su esposa embarazada, Katherine Schwarzenegger, hija del Terminator, Universal debió trabajar con el gobierno británico y el Instituto de Cine Británico para asegurar una exención de cuarentena que consideraba esencial a los trabajadores del entretenimiento, lo que significa que podían volar al país e ir directamente al trabajo.Pratt estuvo tres semanas en Pinewood, para después volar a casa con su esposa y estar presente en el nacimiento de su bebé. Volverá a Inglaterra a inicios de septiembre para que después la producción se dirige a Malta, una isla del Mediterráneo, por ocho días y después regresar a Pinewood por otras siete semanas. Cuando Pratt llegue a Malta, tendrá que realizarse pruebas hasta tres veces por cinco días para que pueda volver a grabar.Cuatro miembros del equipo dieron positivo al virus en julio. Realizaron cuarentena por dos semanas y después de tres pruebas negativas, se les permitió volver al trabajo. Pero nadie se ha enfermado gravemente de acuerdo con el estudio. Otras cuatro personas dieron positivo al volar con adelanto a Malta y se encuentran en aislamiento.Jurassic World: Dominion, que debería de salir el próximo junio, es la oportunidad de Hollywood para demostrar que sí pueden superar los baches que está enfrentando la industria debido al virus. Cines cerrados, incluidos.