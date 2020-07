Así fue como Justin Bieber salvó la relación de Kanye West y Kim Kardashian

Escuchar Nota

"Justin quiere apoyarlo. Él sabe que Kanye ha estado haciendo nueva música [en Cody] y conoce la presión que existe para producir nueva música. Además, luchó durante mucho tiempo [con sus problemas mentales] antes de obtener la ayuda adecuada", dijo una fuente a la publicación.



“Ella lo ama, pero sabe que no es saludable para ella estar cerca de él ahora, y honestamente tampoco es sano para los niños. Kanye necesita arreglar sus asuntos antes de que pueda ser cualquier tipo de pareja o padre".



Desde hace un par de semanas,y su esposoatraviesan uno de los periodos más difíciles de su matrimonio tras las declaraciones del cantante en las que reveló que desde 2018 se ha querido divorciar de la empresaria y que la misma Kim pensó en abortar a su primera hija.Fuentes cercanas a la pareja revelaron a People que durante más de dos semanasy durante su primer mitin político como candidato a la presidencia, plan que no tuvo éxito, pues él se negó a tomarle las llamadas o a recibirla,La revista People señala quepara “visitar” a Kanye, con quien tiene una larga amistad y con quien se identifica pues en el pasado también sufrió de problemas psquitiátricos.a través de sus redes sociales no quería encontrarse con Kim. "Kanye no quería enfrentar a Kim. No le importa haber dado un espectáculo público, pero evita los conflictos cuando está así. Sabe que la decepcionó y eso lo mata”.Y no fue hasta que. “Justin le dijo a Kanye que necesitaba hablar con Kim y Kanye finalmente le envió un mensaje de texto a Kim y hablaron por teléfono”.Luego, por fin los esposos se reunieron, y aunque sí pudieron platicar, la empresaria regresó sola a Los Ángeles tras visitar a su esposo.