Así fue como Karla Panini y Américo Garza descubrieron la identidad de la Parcera

Adicional a la entrevista que le otorgó Karla Panini al periodista, la ex Lavandera usó sus redes sociales para aclarar los rumores que ha esparcido una mujer que se hace llamar La Parcera, dueña de la cuenta de Instagram @Karlaluna_laverdad, sobre su vida personal, matrimonio e hijas. Pero su Live no solo trató de eso, la regiomontana aprovechó para revelar el nombre de la susodicha.Luego de unos cuantos clics de investigación, Panini descubrió que La Parcera es Jostin Montilla, una joven venezonala que dice ser bailarina y cantante, y estar casada con Jesús José Ruiz.El matrimonio se metió a ver los correos electrónicos ligados a las cuentas de Instagram y Facebook de @Karlaluna_laverdad y aparecía el de esta chica: Jostin Montilla. Además, algunos seguidores de la ex Lavandera le mandaron fotos de Montilla asegurando que la conocían, pues trabajaba en un antro en Veracruz.Ayer durante su Live, Karla Panini retó a La Parcera a conectarse al mismo tiempo para aclarar los rumores, pero Montilla se negó, sin embargo, estuvo muy atenta a lo que decía la conductora regiomontana, pues desde su cuenta le contestaba. Por cierto, la cuenta de @Karlaluna_laverdad ya es privada.Cabe destacar que la conductora regiomontana aseguró que va a proceder legalmente contra Montilla por las declaraciones -al parecer falsas- que ha hecho sobre ella,y sus hijas.Con información de Grupo Fórmula