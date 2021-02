Así fue el lanzamiento de la primera mujer al espacio

Escuchar Nota

“La actitud fisiológica y psicológica de las mujeres es evidentemente diferente de la de los hombres”, dijo. “Es obvio que deben responder mejor ante la enorme tensión de estar en órbita”.



“Lo sabemos desde los días de la medicina clásica”, manifestó. “No es nada extraordinario que los rusos hayan lanzado a una mujer para comprobar prácticamente lo que hace mucho ha sido determinado por la teoría en la tierra”.

En Madrid, un atildado oficinista recibió la noticia del lanzamiento de la cosmonauta diciendo que “si es una muchacha bonita, es una pena”. Agregó: “No publiquen eso en España, mi mujer es muy celosa”.

“¿Y qué hay de los cosmonautas norteamericanos” —pregunta Popovich—. ¿Trataron ellos de abandonar su asiento? Claro que les hubiera gustado hacerlo, pero la cabina no es lo bastante amplia para eso.

“Son todos personas fuertes y valerosas. Pero no hay que envidiarlos. Sobre la comodidad en su cabina, no vale la pena hablar” —dice el cosmonauta soviético.

“Valentina Terechkova [sic.] —agregó— ha sido sometida a un riguroso entrenamiento, siguiendo un programa casi idéntico al que se ha establecido para los hombres”.

“Cada vuelo permite resolver nuevos problemas —continuó el médico soviético— y el programa establecido para los cosmonautas ha sido ampliado. El volumen de información médica que recibimos de los “Vostok” V y VI es más importante que el recibido de los vuelos precedentes. Los informes concernientes al comportamiento de la primera mujer del espacio tendrán evidentemente un interés especial.



A tres años de que la NASA mande a la primera mujer a la Luna, recordamos la historia de, la primera mujer en ir al espacio. Estados Unidos tardó 20 años en mandar a la primera mujer astronauta estadounidense al espacio, que fue Sally Ride, quien formó parte de la misión STS-7 del transbordador espacial Challenger. Una cobertura que refleja el ambiente de la Carrera espacial entre EU y la URSS, así como el patriotismo soviético.Viaja la mujer cosmonauta a un posible encuentro en el espacio 17 de junio de 1963Piensan que se unirá a la nave de BykovskyValentina Tereshkova se llama la teniente de 26 años, puesta ayer en órbita por Rusia en el “Vostok 6”. Algunos observadores consideran imposible la reunión, y conjeturan que hoy será lanzada una tercera naveMOSCÚ. 16 de junio de 1963.— Valentina Tereshkova, la primera mujer cosmonauta colocada hoy en órbita por Rusia, y el teniente coronel Valery F. Bykovsky, cosmonauta lanzado el viernes, también por Rusia, continuaban esta noche su viaje en el espacio “sin novedad”.Los dos cosmonautas se proponen unir sus naves “Vostok” en el espacio, mientras viajan alrededor de la Tierra a una velocidad de 27,850 kilómetros por hora, según se ha informado.De ocurrir la unión de las naves, se presume, van a tratar de trasladar al piloto de una a la otra, pero de esto no se tiene confirmación oficial.Inclusive, se hacen conjeturas acerca de si vayan a lanzar a un tercer cosmonauta mañana, para unirse a los dos que ya están en órbita.Algunos observadores en la capital soviética consideran que la reunión del “Vostok 5” con el “Vostok 6” es improbable, y que en el caso de que los planes de vuelo esté la unión de dos naves espaciales, tendría que lanzarse el “Vostok 7”.Esto debería ocurrir a las 15 horas, tiempo de, pues sería el momento en el que el “Vostok 5”, lanzado 72 horas antes, pasaría por su punto de lanzamiento y cerca de la vertical de dicho punto.Acerca del viaje espacial simultáneo, la Agencia Tass señaló que su objetivo era “mejorar aún más y perfeccionar el sistema de naves espaciales piloteadas”.Valentina Tereshkova, la primera, es una entusiasta paracaidista de 26 años de edad, nacida en la antigua ciudad rusa de Yaroslav.Es miembro de “Komsomol” (Liga Juvenil Comunista) y fué [sic.] elegida miembro del comité del mismo en una fábrica de cubiertas, a la que entró a trabajar a la edad de 17 años. El año pasado fue electa miembro del Comité Regional del “komsomol” en su ciudad natal. Siendo una distinción rara para su edad, es miembro del Partido Comunista.A finales del año pasado, cuando estudiaba en la escuela de cosmonautas, le fué [sic.] conferido el grado de teniente. Siendo una muchacha muy exigente consigo misma y con sus compañeros, es querida y respetada por todos.La joven soviética Valentina Tereshkova, la primera cosmonauta, podría aportar la prueba de que las mujeres se adaptan mejor que los hombres a las tensiones del vuelo cósmico, manifestó hoy un hombre de ciencia alemán.Heinz Kaminski, director del, Alemania, dijo que los médicos han sostenido desde hace mucho tiempo que las mujeres están psicológica y físicamente mejor dotadas que los hombres para soportar grandes tensiones.Kaminski dijo que los hombres de ciencia de su Instituto han estado durante años a la espera de que una mujer fuese lanzada al espacio.Dijo que el actual experimento soviético debiera probar la tesis científica de que las mujeres se desempeñan mejor en los vuelos orbitales.Manifestó Kaminski que la señorita Tereshkova mostró “extraordinaria pericia” en el establecimiento de comunicación radiotelefónica con Bykovsky.Lola Whitney, la esposa española del torero norteamericano retirado Harry Whitney dijo “Tenía que venir: si vamos a ir al espacio, no pueden limitarlo sólo a los hombres”.El taxista Pablo Sánchez observó:La reacción del hombre de la calle en París fué [sic.] que “las mujeres se meten ahora en todo”.Paul Mullern, jefe del observatorio de, dijo que “el hecho de que una mujer haya sido colocada en órbita no reviste ningún interés científico excepcional”. Muller agregó que hay indicios de que la mujer fué (sic.) lanzada de una base distinta de la que se utilizó Bykovsky.Los hombres de ciencia del observatorio de Jodrell Bank, cerca de Manchester, Gran Bretaña, recogieron señales de los Vostok cinco y seis, poco antes de las cuatro y media de la tarde (15.30 GMT), y dijeron que eran fuertes y claras, pero que el canal de radio estaba silenciado en es momento.Un portavoz del observatorio dijo que se estaban analizando las señales para determinar cuánto estaban de próximas entre sí las dos cosmonaves.La agencia TASS elogia el vuelo de la señorita Valentina Tereshkova y dice que su proeza “ha eclipsado la fama de todas las mujeres más populares de la Tierra”.Agrega: “Nunca, en país del mundo mujer alguna alcanzó tal altura. Esto es aplicable igualmente al espacio y al estado social de la mujer en la Unión Soviética. La igualdad en la Tierra… continúa en el espacio”.EE.UU. no ha preparado mujeres cosmonautasHOUSTON, junio 16.— Al parecer, Estados Unidos no lanzará al espacio a una mujer cosmonauta por mucho tiempo porque prevalece la impresión de que al espacio cósmico sólo deben ir los hombres.El doctor, no dio hoy indicación alguna de que la organización se proponga colocar una mujer en el espacio en el futuro cercano.En lugar de ello, Gilruth dijo, comentando la noticia sobre el lanzamiento de la cosmonauta soviética, que “seguirá con interés las informaciones” del hecho, y que prefería abstenerse de hacer más declaraciones hasta entonces.De hecho, la Dirección ha estado reservándose su criterio sobre la posibilidad de enviar una mujer norteamericana al espacio desde hace tiempo. Nunca ha dado autorización oficial para que una mujer participe en el programa de adiestramiento para exploración del espacio, a pesar de que una docena de pilotos femeninos han salido airosas de los exámenes físicos que se requieren para aspirar a ser cosmonauta. Los exámenes se realizaron en lae, de Albuquerque, Nuevo México.Las cosmonautas rusas Ponomaryova, Kuznetsova, Solovyova, Tereshkova y Yorkina. En la segunda foto, Ponomaryova, Solovyova y Tereshkova. Foto: RKK Energiya vía NASALa representante del bello sexo que ha defendido con mayor ahinco el derecho de las mujeres de EE.UU. a explorar el espacio es la señorita Jeri Cobb que varias veces ha comparecido ante el Congreso con ese propósito, pero nunca ha conseguido resultados al efecto.Por otra parte, un funcionario de la Dirección de Aeronáutica declaró que lo enferma oír hablar de [...] cosmonautas femeninos al espacio.Rumores de idilios amorosos ya empezaron a circular con respecto a la primera mujer cosmonauta del mundo, la señorita Valentina Terreshkova.Se presume, con cierto grado de sorpresa, que es su colega Andrian Nikolayev, el único soltero entre los cinco experimentados astronautas rusos. Si ello es o no cierto, nadie puede asegurarlo concretamente. En algunas versiones se llega a afirmar que están comprometidos y que esperan casarse cuando Valentina regrese a la Tierra.Otros dicen que son buenos amigos sencillamente, como sería natural entre un joven y una muchacha que trabajan juntos en la misma profesión.Nikolayev, que dió 64 vueltas a la Tierra, en órbita, el pasado mes de agosto pretendió antes a una muchacha que rompió con él cuando el piloto —secretamente— por adiestrarse como cosmonauta, lo cual le imposibilitaba explicarle las razones de sus prolongadas ausencias.El cosmonauta soviético Pavel Popovich declaró hoy que los cosmonautas de Estados Unidos “no pueden ser envidiados” si se tiene en cuenta la limitación de sus movimientos en las cabinas espaciales, pequeñas e incómodas, que han empleado.Popovich, escribiendo en el periódico “Krasnayidaetida” acerca del vuelo del cosmonauta Valery Byrovsky, observó que éste se mueve con facilidad en su cabina, cuando se libera de las correas que lo atan a su asiento.Clara demostración de lo que puede resistir el organismo de la mujerMOSCÚ, 16 de junio.— “El vuelo de Valentina Terechkova [sic.] es la consecuencia de que en la URSS la mujer está en un plano de igualdad con el hombre”, afirmó hoy, en una entrevista concedida a la Agencia Tass, el profesor Vassily Parin, miembro de la Academia de Medicina de la Unión Soviética.“Las mujeres —añadió— participan en la URSS en todas las actividades. Se han distinguido, incluso, en un terreno tan particular como el de la aviación. Existen mujeres pilotos y navegantes que pilotean perfectamente aviones a reacción”.También lee: Cuando el concierto de Raphael en la Alameda Central mandó a una fan al hospital y otras 70 se desmayaronEl científico soviético subrayó la gran resistencia del organismo femenino, sobre la que existen tantos ejemplos facilitados tanto por las experiencias médicas y fisiológicas, como por toda la historia del deporte soviético.“Al enviar a una mujer al espacio —declaró el profesor Parin los médicos tenían la seguridad de que su salud no sería afectada por fenómenos cósmicos desfavorables. Esta seguridad se fundaba en una larga serie de experiencias”.“La ciencia y la técnica se desarrollan tan rápidamente, que nadie se atreve a predecir la fecha del primer viaje interplanetario, pero me parece —afirmó Parin—, que ese momento se aproxima”.Por otra parte, el profesor Alexis Leontiev, conocido sicólogo [sic.], declaró: “El lanzamiento del Vostok VI aproxima el día en el que cualquiera de nosotros pueda ir al cosmos. Efectivamente, por su capacidad física y por su experiencia, Valentina Tereshkova está más próxima a nosotros que a los cosmonautas que la han precedido en el espacio”.Regalo a la mujerMOSCÚ, 16 de junio.— El comandante Yuri Gagarin, primer cosmonauta soviético, en un homenaje a Valentina Terechkova [sic.], ensalza la hazaña de la astronauta, señalando que “es un regalo ofrecido a todas las mujeres del mundo”. El mensaje fué [sic.] pronunciando por Radio Moscú.Gagarin expresa que Velntina Terechkova [sic.] posee en el más alto grado las virtudes de coraje y resistencia.El comandante Gagarin declara que sólo conocía a la primer mujer cosmonauta desde hace un año, cuando fué [sic.] admitida a la escuela de los cosmonautas.Habla Nikita con ValentinaHe aquí, según la Agencia TASS, la conversación que Nikita Kruschev sostuvo hoy con la primera mujer del espacio: Valentina Tereshkova: Hemos comenzado con Bykovsky nuestro vuelo cósmico gemelo. Entre las dos naves espaciales se ha establecido una comunicación radiofónica segura. Navegamos a una distancia próxima. Todos los sistemas de nuestras naves funcionan normalmente. Nos encontramos perfectamente.La escucho muy bien, la llaman a usted “gaviota”, permítame llamarla simplemente Valia (Valentina). Estoy contento y me siento orgulloso, paternalmente, de que una hija nuestra, una hija del país de los “soviets”, sea la primera que vuela en el espacio, en posesión de los medios técnicos más perfeccionados. Es el triunfo de las ideas de Lenin, es la victoria que corona la lucha de nuestros pueblos y nos sentimos orgullosos de tales éxitos, nuestros, orgullosos de usted [sic.], orgullosos también de saber que usted trabaja tan bien por la gloria de nuestro pueblo, de nuestra patria, de nuestro partido y de nuestras ideas. La escucho.Querido Nikita Serguevitch, profundamente emocionada por vuestra atención, muchísimas gracias por vuestras palabras calurosas, por vuestra atención paternal. Agradezco de todo mi corazón a todos los soviéticos por sus votos. Yo le aseguro, querido Nikita Serguevitch, que haré todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo mi misión.La escucho. La saludo una vez más, y me gustaría transmitirle los saludos de mis camaradas. Naturalmente nos alegramos todos y nos sentimos orgullosos de usted, Valia, que se encuentra en el cosmos. Para las mujeres hoy es un día particularmente solemne. Hemos almorzado hoy en casa. Había muchas mujeres. Imposible contarle lo contentas que se encontraban.Claro está que también nos sentimos orgullosos por nuestro camarada Bykovsky. Ya lo hemos saludado calurosamente, mas se podría decir que ustedes hacen una pareja en el cosmos. Son ustedes objeto de orgullo para todos los pueblos, para todos los soviéticos y sobre todo para las mujeres. Usted sabe que hay más mujeres que hombres en la Unión Soviética. Le saludo y le deseo buena salud. Espero termine bien el vuelo previsto y aterrice igualmente. Cuando se encuentre de nuevo entre nosotros, la acogeremos dignamente enQuerido Nikita Serguevitch, muchísimas gracias por todo, por vuestros deseos. Emplearé todas mis fuerzas para llevar completamente a cabo el programa de vuelo previsto y la misión que me ha sido confiada por la patria, el partido y el gobierno. Hasta la vista y pronto en nuestro suelo soviético.