Así fue el regreso de My Chemical Romance a los escenarios

The first few fans (some of whom have been in line since Tuesday!) are through the doors and at the barricade for the @MCRofficial reunion show at @ShrineLA! pic.twitter.com/gIzAKL9FZ5 — KROQ (@kroq) 21 de diciembre de 2019

"Ha pasado mucho tiempo Los Ángeles, gracias por estar aquí esta noche. No sabíamos si esto volvería a suceder, así que realmente apreciamos que se haya producido”.



ISN'T THIS THE FIRST TIME THEY PLAY MAKE ROOM LIVE, I'M GONNA CRY I LOVE CONVENTIONAL WEAPONS SO MUCH #mychemicalromance

pic.twitter.com/uNLpjrwFrV — ioa ATEEZ D-90 (@foreverrainmyg) 21 de diciembre de 2019

Ayer fue el día esperado por muchos de sus seguidores,volvían a subirse a un escenario después de siete años.Fue enque el grupo inició su tan esperada gira de reunión.Para su primer concierto desde 2012, la banda anunció el regreso en octubre y cuando las entradas salieron a la venta el 1 de noviembre se agotaron en minutos.Los fanáticos comenzaron a acampar durante la noche en Shrine Expo Hall antes del espectáculo, y según las redes sociales, algunos habían estado haciendo fila desde el martes 17 de diciembre.El vocalista de la bandadedicó el show de anoche a la artista gerente, su exmanager quien falleció a principios de este año.Después de exaltar a sus fanáticos con el conmovedor recibimiento, la banda arrancó el concierto con una cortina musical que incluía las cancionesy el diálogo de apertura del videoPor supuesto, no podían faltar "Thank you for the Venom", "Give Em Hell, Kid", "I Don"t Love You", "The Kids From Yesterday" y el estreno en vivo deAsí procedieron a tocar más de 20 canciones, dándole la bienvenida adel dúo, para interpretar juntos el tema “You Know What They Do to Guys Like Us in Prison”.De esta manera, cerraron la noche con la canciónMy Chemical Romance tiene cinco conciertos más confirmados, todos en. Tocan dos shows cada uno en, con un concierto deen el medio.Todavía no hay fechas confirmadas en el Reino Unido, con All Points East y Reading And Leeds son los favoritos para asegurar la banda para un espectáculo del festival.Desde su separación, los miembros de la banda han trabajado individualmente en sus proyectos personales. En el 2014, Gerard Way lanzó su debut en solitarioy a inicios de año Netflix estrenó la serie The Umbrella Academy, basada en los cómics creados por el cantante., el guitarrista y corista de la banda, sacó una canción en solitario a través de Soundcloud y se unió a, con quien trabajó hasta su sexto disco, más adelante sacaría su primer disco en solitario bajo el nombre “Remember the Laughter”.Por su lado,estuvo relacionado en diversos proyectos, dentro de los que destaca ''Death Spells'', su trabajo con el tecladista de The Get Up Kids. En el 2017, presentó su disco, como parte del proyecto ''Frank Iero and the Patience''.