Así fue la historia de enemistad entre Niurka Marcos y Edith González

Escuchar Nota

siempre ha destacado por no tener miedo de dar su opinión respecto a los diferentes temas del espectáculo que se le preguntan yAsí ocurrió cuando tras el fallecimiento de la actrizla vedette cubana aseguró ser. Y es que la historia de enemistad de ambas va más allá de esta obra musical, hoy te contamos cómo fue su relación de rivalidad.Recientemente la cuba estuvo en entrevista con el conductorpara su programaen donde habló, entre otros temas, sobre su relación con la fallecida actriz.La cubana contó que ambas, sin embargo ella tuvo que mantenerse al margen para no comprometer a su entonces marido, Juan Osorio. La cubana aseguró que su paso por ese proyecto fue terrible puesPero la parte más importante de la historia de rivalidad entre Edith y Niurka se dio con su papel en Aventurera puesPasaron los años y Niurka siempre habló la verdad cuando le preguntaban, ambas nunca tuvieron la oportunidad de arreglarse puesAsí lo dejó ver Edith cuando a principios de la década de los 2010 aseguró que ella no hablaría sobre los comentarios de la cubana:, condenó. Además la rubia señaló que la convivencia con su colega no fue para nada fácil.El pleito se extendió por décadas,, sin embargo Edith retiró su participación y cuando le preguntaron a Niurka si creía que había sido miedo, ella contestó que “muchas le tienen miedo” sin embargo le hubiera gustado cruzar caminos en el escenario del programa.Finalmente el conflicto se extendió hasta la muerte de González, cuando nuevamente le preguntaron a Niurka si seguía pensando ser la mejor Aventurera.Así fue la rivalidad entre ambas, dos famosas con carreras similares que simplemente no pudieron compaginar,. Solo ellas sabrán la verdadera historia.