Así habría sido la caída de la joven que hacía yoga ‘extremo’

En la edición impresa del día de hoy, el periódico El Norte realizó una infografía donde muestra la aparatosa caída de Alexa Terrazas de 23 años, quien el sábado se precipitó de un altura de 25 metros de la terraza de su departamento en San Pedro.Alexa hace una posición aparentemente de yoga sobre el barandal de su terraza, con la mitad del cuerpo al vacío y cae.La joven de 23 años se golpea contra el concreto del anclaje de una de las Torres Mizza, donde vive.Por el desnivel, rueda varios metros sobre el cemento y vuelve a caer por una pared que forma el anclaje.Su cuerpo queda sobre una terracería con maleza, que es parte de un área de esparcimiento del complejo. La trayectoria sumaría unos 25 metros.Asimismo, el medio local, informó que la foto difundida en redes no corresponde al día del accidente, ya que la vestimenta no es la misma, sin embargo, no se ha precisado cuándo fue tomada.Al momento, la originaria de Chihuahua, continúa luchando por su vida en el Hospital Zambrano Hellion; se encuentra sumamente grave.Las autoridades sospechan que la mujer se resbaló al sostenerse de una parte del cristal, luego de realizar yoga.La joven es estudiante de la Licenciatura de Bienestar y Nutrición del Tec de Monterrey y sufrió múltiples fracturas en piernas, brazos, cabeza y cadera.