Así luce ahora Biff Tannen, el enemigo de Marty McFly en ‘Volver al futuro’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Volver al futuro dejó huella en varias generaciones. No sólo se convirtió en un éxito de taquilla en el verano de 1985, también es un clásico del cine de ciencia ficción y es considerada una de las mejores películas de viajes en el tiempo. Por si esto fuera poco, la cinta dejó icónicos personajes como el científico Doc Emmet Brown, Marty McFly y, por supuesto, el malvado Biff Tannen.



Thomas Wilson fue el encargado de dar vida a Biff Tannen en la trilogía de Volver al futuro, dirigidas por Robert Zemeckis y bajo la producción de Steven Spielberg. Biff Tannen fue el enemigo de Marty McFly, pues desde que éste viaja al pasado y se conocen se dedica a hacerle la vida imposible.







Thomas Wilson alcanzó popularidad en Hollywood tras interpretar al malvado Biff Tannen. El actor participó en otras destacadas producciones de cine tales como El desinformante o la comedia Armadas y peligrosas.



Asimismo, tuvo una carrera en la televisión, donde formó parte de las series Two and a Half Men y Sabrina, la bruja adolescente, entre otras; sin embargo, nunca pudo dejar atrás su papel en Volver al futuro.



Actualmente, Thomas Wilson es padre de cuatro hijos y, si bien continúa trabajando en la industria del entretenimiento, se mantiene alejado de los grandes reflectores. El actor tiene un canal de YouTube en el que hace comedia y muestra su día a día, además se convirtió en artista plástico.







Dar vida a Biff Tannen significó un reto para Thomas Wilson. El actor contó en una entrevista para The Hollywood Reporter que sufrió de bullying durante sus años escolares.



"Un niño delgado y enfermizo, fui empujado y golpeado por matones durante mi infancia, hasta que crecí más que todos y se detuvo", dijo.

Afirmó que estas experiencias lo ayudaron a entender lo que pasaba por la mente del personaje, pues Tannen se dedicaba a acosar a George McFly y otros de sus compañeros en la escuela.



"Sabía muy bien cómo operan, y específicamente la alegría que sienten al asustar a la gente. Los miraba a la cara con tanta frecuencia que no era particularmente difícil hacer una impresión", comentó.



Con información de Milenio.