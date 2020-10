Así luce Bárbara Mori sin maquillaje a sus 42 años

Escuchar Nota

Hay ocasiones donde la belleza de una cara completamente al natural es más que suficiente y nuestras celebrities favoritas lo saben, pues ponen el ejemplo para empoderarnos y confiar más en nosotras mismas.Hace un tiempo personajes de la farándula mundial han tratado de impulsar un estándar de belleza natural con el que todos se puedan sentir identificados.Pero la farándula de nuestro país también tiene rostros hermosos y para muestra se encuentrDesde Instagram,En esta foto también podemos ver su largo pelo ondulado y sus cejas perfectamente pobladas, cualidad que es todo un golden dream entre las amantes de la belleza. La foto que nos robó miles de suspiros durante el fin de semana ya tiene más de 150 mil likes en Instagram y seguramente la cantidad incrementará con el pasar de los días.La belleza de la actriz no es indiferente para nadie, pues actrices como Angelique Boyer han reaccionado a la foto de Bárbara y sus fans no han parado de dejar los mejores comentarios reconociendo que hasta sin maquillaje, ella luce espectacular.Recuerda que tener un rostro bello y cuidado es toda una disciplina y que debes de seguirla al pie de la letra. No olvides tomar mucha agua, cuidar tu alimentación, lavar tu rostro durante las noches y tener una rutina de skin care adecuada para tu tipo de piel.