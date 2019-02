Así luce Yalitza Aparicio al estilo de Los Simpson

Tras la fama de Yalitza, Alexsandro Palombo ya se había tardado en sacar la ilustración de la oaxaqueña al estilo de Los Simpson.Varios artistas han homenajeado a la protagonista de "Roma" con pinturas, ilustraciones y esculturas, total que hasta le hicieron muñeca estilo barbie y su versión Lego no se quedó atrás. Ahora han sacado una Yalitza Aparicio al estilo "Los Simpsons" que esta dándole la vuelta a internet.De acuerdo con Publimetro, sin duda Yalitza Aparicio es la actriz revelación del momento, quien ha sido reconocida por su personaje de "Cleo" en la película "Roma" de Alfonso Cuarón, quien el pasado domingo recibió el Óscar como Mejor Director.La imagen fue creada por Alexsandro Palombo, quien es conocido por convertir a diversas personalidades de coyuntura como personajes de Los Simpson. Y es que Yalitza ha logrado conquistar a miles de personas con su actuación y personalidad, pues a pesar de las críticas ella ha sabido mantenerse firme y no rendirse.La Yalitza al estilo "Los Simpson" fue inspirada en su el look que vistió para los Oscar, un vestido largo azul cielo y el cabello suelto.