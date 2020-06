Así lucen actualmente los personajes de ‘Chicas pesadas’

Escuchar Nota

Películas como “Sixteen Candles”, “The Breakfast Club”, “Pretty in Pink” y hasta “Ni idea” son un ejemplo de ello.A este grupo de películas exitosas se integró hace 16 añosNos dimos a la tarea de buscar al elenco y mostrarte cómo se ven actualmente.La actriz interpretó a la chica nueva de North Shore que llega a su primer día después de vivir en África y ser educada en casa muchos años.Lindsay Lohan para ese momento contaba ya con una gran carrera en el mundo del cine y ya había sido la protagonista de muchos filmes exitosos. Justo en ese 2004, Lohan vio su carrera en este medio ir en picada acompañada de muchos escándalos relacionados con drogas, problemas con el fisco.Con el tiempo se ha aventurado en el mundo de la moda, la música y con deseos de regresar al cine ."¡Regina George es perfecta! Tiene dos bolsos Fendi y un Lexus plateado y hemos escuchado que su cabello está asegurado por 10 mil dólares". Este personaje es uno de los más populares de esta película y uno de los más recordados en la actualidad.Rachel McAdams construyó una carrera espectacular en cine apareciendo en “The notebook”, “Sherlock Holmes” y filmes que han sido éxitos en las taquillas."¡Gretchen Wieners es tan fecth!" Su personaje en esta película sabe todos los secretos de Regina George y de la preparatoria North Shore, además de que busca constantemente la aprobación de Regina y nos regaló uno de los momentos más cool de esta cinta en el show de talentos al patear accidentalmente una grabadora directamente a la cara de su crush.Con el tiempo se enfocó en hacer carrera en televisión y se convirtió en una de las estrellas más rentables de Hallmark Channel teniendo papeles importantes en sus produccines con contenido familiar.Karen Smith es la última integrante de las plásticas y es la amiga olvidadiza que todos queremos tener, esta película fue el debut en cine de esta actriz y ganó la aceptación del público en general.El tiempo parece que no pasa en su rostro, ya que luce igualita a como la conocimos en 2004 y tiene un estilo muy cool, además de que fue construyendo una carrera en el séptimo arte con papeles en “Mamma Mia” y “Les Miserables”.Janis Ian es la mejor amiga de Cady Heron y la responsable intelectual de todo el plan para sabotear a Regina por rencillas del pasado, inventò la coreografía que las plásticas presentan en el show de invierno y es mejor amiga de Demian en North Shore.Después de esta película, ha seguido muy activa en el mundo del cine actuando en películas que han sido exitosas y obtuvo una nominación al Emmy por su papel en “Masters of Sex”.Demian le ayuda a Janis a crear el plan para que su mejor amiga se pueda vengar de las cosas malas que le hizo Regina George y le explica a Cady Heron el mapa de la cafetería junto con Janis. Siempre está en todos los comités de la preparatoria y tiene una participación en el show de talentos.Actualmente, es propietario de su propia marca de moda para hombres grandes y ha dejado un poco la actuación de lado para enfocarse en su negocio.Es el crush de Cady y exnovio de Regina George. Después de esta película se enfocó en hacer una carrera en cine y televisión consiguiendo papeles en comedias familiares muy exitosas como “Más barato por docena” y también es conductor de programas de TV.Volvió a interpretar a Aaron Samuels en el video musical de Ariana Grande “Thank U, Next” y luce bastante atractivo.