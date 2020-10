Así lucen hoy Emmeline y Richard, los protagonistas de La laguna azul

Escuchar Nota

En la década de los 80 salieron a la luz muchas películas que se volvieron parte de la cultura popular como Volver al futuro, así como Karate Kid, pero hubo una de ellas que aunque no tuvo una trilogía obtuvo gran éxito por la historia que contaba.La laguna azul es una película que se estrenó en 1980 y que está basada en la novela, escrita por Henry De Vere Stacpoole. En ella se contaba la historia de Emmeline y Richard, dos niños que sobrevivieron a un naufragio. Los niños junto a Paddy, el cocinero del barco, se resguardan en una isla. Años más tarde, Paddy muere y los niños deben sobrevivir.Emmeline y Richard fueron protagonizados por Brooke Shields y Christopher Atkins, respectivamente. A continuación, te contamos qué ha sido de ellos después de la película y cómo lucen actualmente.La actriz Brooke Shields, interpretó a la hermosa Emmeline, quien se enamora de Richard mientras convive con él en la isla. Shields comenzó su carrera en 1974 cuando participó en la obra de teatro After the Fall, fue así que poco a poco comenzó a trabajar en otras producciones, sin embargo, el éxito llegó a ella con La laguna azul.Tras varios años de trabajo, Christopher y participar en serie como Dallas o Suddenly Susan, decidió retirarse de la actuación. Actualmente el actor de 59 años es dueño de una compañía especializada en el deporte y, además, creó su propio señuelo de pesca.