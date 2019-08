Así lucen hoy en día estos niños que se volvieron memes

Ver esta publicación en Instagram Success Dude Una publicación compartida por Laney Griner (@laneymg) el 15 de Ago de 2019 a las 11:08 PDT

Ciudad de México.- Hoy en día, cualquiera momento puede volverse viral en internet. Basta cierto momento o reacción para que una persona normal sea reconocida por los usuarios de redes sociales.Se puede volver viral una persona de cualquier edad... incluyendo a niños. Son muchas de las expresiones de los pequeños los que han invadido la red. ¿Cómo se ven hoy en día los niños que se han vuelto unos de los memes más famosos. ¡Te lo contamos a continuación!Este meme surgió en 2013 a partir de un video que subió la madre de los menores. En éste, la mujer le cuenta a sus hijas, Chloe y Lily, que no irán a la escuela para ir a Disneylandia.Lily, la hermana mayor, empieza a llorar de la emoción. Por su parte, Chlroe está confundida. Su expresión se volvió viral en redes.Tras seis años de este momento viral, las niñas se han hecho famosas con una cuenta de Instagram y un canald e YouTube. Ahora tienen 7 y 12 años, respectivamente.En 2004, el fotógrafo Dave Roth subió en redes una foto de su hija frente a un incendio. Lo cierto es que éste era una demostración controlada por bomberos.Sin embargo, por la mirada de la niña, muchos usuarios interpretaron el momento como la pequeña Zoe Rith, de entonces cuatro años, hubiese provocado el incendio.Ahora Zoe tiene 19 años y comparte sus viajes alrededor del mundo. A veces rinde homenaje al meme en el que se convirtió.Sammy Grinder fue apodado como "el niño exitoso" cuando tenía sólo 11 meses. En su foto, levanta el puño y aprieta la boca en señal de éxito. Al menos eso interpretaron los usuarios. De acuerdo con su padre, el menor sostiene granos de arena porque no le gustan.De acuerdo con CNN, en aquellos años Sammy se volvió el bebé más famoso del mundo. La fotografía incluso se usó en distintas campañas. La última fue para ayudar su papá, quien sufría de insuficiencia renal.El pequeño tiene 10 años y no cuenta con redes sociales. Sin embargo, a veces su madre comparte momentos con él.Mía Talérico ya estaba acostumbrada a las cámaras y a la fama. Desde sus 11 meses actuaba en la serie de Disney ¡Buena suerte, Charlie!m estrenada en 2010.Sin embargo, fue el gesto que hizo en un episodio, cuando tenía dos años, lo que la volvió una sensación en internet.Ahora se dedica a la danza y cuenta con un millón de seguidores en Instagram.El tío de Gavin subió una sertie de videos con sus sobrino de seis años en Vine. Sus caras de preocupación cautivó a los usuarios en redes y Gavin se volvió viral. Incluso le pedían fotografíasSus padres administran sus cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.Hoy en día, cualquiera momento puede volverse viral en internet. Basta cierto momento o reacción para que una persona normal sea reconocida por los usuarios de redes sociales.Con información de Milenio