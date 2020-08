Así operan los delincuentes en Segundamano.com, van tres asaltos en CDMX en un mes

Escuchar Nota

En sólo un mes, tres posibles compradores de autos fueron engañados por presuntos vendedores que ofrecen vehículos a través del portal de Segundamano. En todos los casos, las víctimas fueron atacadas a balazos y atraídos con engaños a la Ciudad de México, y todas venían desde los estados de Puebla y Guerrero.El primer robo ocurrió el pasado 9 de julio, después de que José E, de 34 años, convenció a su padre, José A, de trasladarse a la capital para comprar una camioneta Honda Odyssey gris, placas AEC738B, que vio en ese sitio de Internet a un precio de 85 mil pesos.Luego de ponerse en contacto con el vendedor, éste los citó primeramente sobre la avenida 608, frente al Cetis 54 “Guadalupe Victoria” en dirección al Estado de México. Pero cuando la familia arribó a ese lugar —a bordo de un auto Toyota Yaris color vino— a la hora pactada, no encontraron a nadie. En lugar de eso, recibieron una llamada en la que los delincuentes les dijeron que los verían en otro lugar.Las víctimas, entonces, se dirigieron con rumbo a la avenida 604 y Primera Cerrada de 679, en la colonia CTM Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Al llegar ahí, se les acercaron dos sujetos y uno de ellos desenfundó un arma con la que les apuntó a cada uno en el rostro.El hombre les exigió que les entregaran el dinero, pero la familia sólo tenía una bolsa con 5 mil pesos y fruta en su interior; los asaltantes, no conformes con ello, también les quitaron sus celulares.Justo en ese momento, el señor José Ángel decidió bajar del vehículo y comenzó a forcejear con el sujeto armado, pero éste accionó la pistola en varias ocasiones. Las balas impactaron a padre e hijo, quienes fueron llevados a un hospital, mientras los agresores huyeron.El segundo caso también ocurrió en la GAM, el 29 de julio pasado. Alfredo V, de 46 años, llegó ese día a la colonia Gabriel Hernández desde el municipio de Tlapa de Comonfort, en Guerrero.Ahí, sobre la calle Cabo San Vicente y Cabo Hornos, se había quedado de ver con el vendedor para comprarle una camioneta pick up Ford 250, la cual había visto a través del mismo portal de Segundamano.Atraído por el precio y con 280 mil pesos en efectivo en la bolsa, Alfredo llegó hasta el punto acordado. Pero ahí se le acercaron dos hombres, quienes tras arrebatarle el dinero, le dispararon en dos ocasiones, para luego escapar. La víctima fue llevada al hospital General de La Villa, por un taxista quien al verlo herido lo auxilió.El tercer atraco sucedió apenas el martes pasado, cuando los amigos Oscar y Carlos salieron del estado de Puebla para verse con el vendedor de un auto, en calles de la alcaldía de Tláhuac.Se trataba de un Honda Accord, el cual incluso a la fecha sigue a la venta en el sitio Segundamano, con un valor de 85 mil pesos. Al llegar al domicilio donde pactaron la cita —sobre la calle Farolitos, de la colonia San José—, las víctimas fueron sometidas a golpes por más de 10 sujetos.Enseguida, se llevaron a Oscar, de 52 años, detrás de una palmera y le dispararon en la cabeza, para luego despojarlo de 86 mil 500 pesos que guardaba en una de sus botas. Los agresores escaparon y las víctimas fueron llevadas a un hospital.Apenas en el mes de febrero de este año, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y las plataformas Mercado Libre y Segundamano firmaron un convenio para prevenir casos de este tipo.Recomendaron medidas como dudar de ofertas si el precio es bajo, no realizar operaciones en domicilios o si se acuerda una visita, que sea en un lugar público, concurrido y a la luz del día.Pese a ello, los casos continúan reportándose, pues la mayoría de ellos se refieren a la venta de autos, con un 92 por ciento, mientras que del total de reportes el delito se consumó en un 43 por ciento.Con información de El Gráfico