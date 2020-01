Así puedes descargar los mejores stickers de Danna Paola para Whatsapp

Adivinen quién ya tiene los stickers de Danna Paola pic.twitter.com/KY91hrKhSl — Argelandro (@AleeAlmada19) January 7, 2020

Gibrán le dijo cule$%&% a Danna Paola y ella no se quedó callada. ¡Todos merecen respeto! ¿Qué opinas sobre este comentario? #LaAcademiaProvoca



Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS ➞ https://t.co/CbfefQBmrE pic.twitter.com/oqGQwOCoMP — La Academia (@lacademiaazteca) January 6, 2020

Después de la polémica presentada en el programa de La Academia, entre la actriz y cantante Danna Paola y los concursantes Gibrán y Francely, el tema se volvió viral, a tal punto que usuarios de las redes sociales crearon memes y stickers.A continuación te decimos cómo puedes descargarlos y pasarlos por WhatsApp.Para que puedas utilizar losdeen tus conversaciones de, en primer lugar, debes ingresar aquí.Posteriormente, si tienes un dispositivo, debes:Instala Sticker Maker en tu dispositivo.Toca en Añadir aSe abrirá, elige tu cuenta.Toca en Abrir con Sticker Maker.Toca en Añadir a mi librería / Añadir aInstala Sticker Maker y Google Drive en tu dispositivo.Toca en Añadir a WhatsApp.Se abrirá Google Drive, toca en los tres puntos de arriba (•••).Selecciona Abrir en... y elige Sticker Maker.Toca en Añadir a mi librería / Añadir acausó polémica en, luego de que 'pusiera en su lugar' al ahora exalumnodel reality show, posterior a que este la llamara "cule..." a causa de las críticas recibidas por parte de la juez, al respecto de sus participaciones en el escenario.“¿Así no soy cule** contigo? Yo estoy en esta silla no para verme bonita: es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie”, dijo la intérprete."Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importan o te hacen crecer", señaló la artista.