Así puedes eliminar pesticidas de frutas y verduras

Ciudad de México.- Aunque no lo creas, la mayoría de las frutas y verduras que adquieres en mercados locales y tiendas de autoservicio, fueron rociadas por pesticidas y otros químicos con el fin de evitar plagas y enfermedades en la planta.



Salvo que consumas productos orgánicos, los cuales continúan siendo poco accesibles para la mayoría de la población, es muy probable que la manzana que te comiste en la mañana haya contenido cierta cantidad de pesticidas.



Antes de que entres en pánico total, aquí te diremos como puede eliminar es su totalidad esas sustancias tóxicas que podrían estar afectando tu salud.



Estas son algunas formas en cómo puede eliminarlos.



Agua y vinagre



Lo primero que necesitas es un tazón en donde colocaras agua y una cucharada de bicarbonato más otra de vinagre para después introducir ahí tus frutas y verduras por 1 hora. Después de este tiempo las retiras, enjuagas y estarán listas para comerse.



Cepillo de dientes



Otra forma en cómo puedes eliminar los pesticidas es con un cepillo de dientes, solo tienes que cepillar los alimentos con él hasta logra eliminar todos los residuos de suciedad que puedas ver; después enjuaga con un poco de agua.



Agua y sal



Con esta sencilla mezcla, además del jugo de un limón, puedes limpiar frutas y legumbres de forma muy natural, solo necesitas 1/2 litro de agua en donde mezclaras 1 cucharada de sal y el jugo de limón, deja reposar los alimento durante 30 minuto y estarán limpios.



Agua oxigenada y agua



Un potente desinfectante es el agua oxigenada es excelente para desinfectar fácilmente, lo único que necesitas es poner alrededor de cinco gotas de agua oxigenada por cada 50 mililitros de agua limpia. Muy importante, no uses solo agua oxigenada, podrías intoxicarte.



Con estas sencillos tips puedes limpiar frutas y verduras de forma amigable con el ambiente y con la garantía de que no afectarán tu salud; inténtalo, es muy fácil.