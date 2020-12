Así puedes hacer una piñata de 7 picos en casa

Escuchar Nota

-Las piñatas tradicionales están hechas con una olla de barro, pero si lo deseas puedes sustituirla por un globo.



-Periódico.



-Engrudo o en su lugar también puedes usar pegamento blanco.



-Papel de colores, puedes usar distintas variedades como el celofán, crepé o de china.



-Tijeras.



-Cinta adhesiva.



-Cuerda.

Uno de los elementos más típicos de las celebraciones navideñas enson las piñatas y a pesar de que ahora por la pandemia no podemos reunirnos, se puede elaborar una para adornoEn esta temporada decembrina no pueden faltar las tradicionales piñatas y a pesar de que se han prohibido las posadas y/o cualquier tipo de celebración a raíz de la pandemia por covid-19, no podemos dejar de lado esta emblemática costumbre y porque no elaborar una en casa junto a los más pequeños del hogar.Es una actividad entretenida, creativa y divertida que puedes aprovechar para convivir con la familia.Aquí te explicaremos paso a paso como realizar una piñata tradicional estrella de 7 picos:Primero debemos hacer el contenedor donde estarán guardados los dulces. Si usas una olla de barro ve al siguiente paso.Si usas un globo deberás inflarlo, recuerda que el tamaño del globo inflado será el tamaño del centro de la piñata.Luego tienes que cubrirlo con varias capas de trozos de periódico y engrudo, dejándolo secar entre cada capa hasta obtener una cubierta dura lo cual puede llevar varios días.Cuando esté completamente seca truena el globo con una aguja y haz un hoyo para meter los dulces al final.-Para hacer la piñata tradicional debes hacer los siete picos con cucuruchos o conos de periódico del mismo tamaño, o bien, puedes utilizar cartulina o cartón. Para pegarlos a la olla o al globo usa cinta adhesiva.Para que todas las partes se mantengan en su lugar y los picos no se doblen cubre toda la piñata con capas adicionales de periódico y engrudo. Déjalas secar completamente para que sean más resistentes.Una vez que el periódico se haya secado puedes comenzar a decorar con el papel de colores, puedes hacerlo de la forma que más te guste.Ahora que ya está lista, rellénala con dulces y fruta. La costumbre es que lleve naranjas, jícama, tejocotes, mandarinas, cañas y cacahuates, a lo que se le llama “colación”.Finalmente haz un par de hoyos junto al agujero de los dulces para pasar la cuerda y colgar la piñata.