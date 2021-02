Así puedes incrementar el límite de tu tarjeta de crédito

Escuchar Nota

No importa elque tengan en una, hay quienes aspiran a obtener un límite mayor al originalmente establecido.Si tú eres una de esas personas, no está demás recordarte que debes de utilizar tu plástico con responsabilidad pues después te puedes topar con unaimposible de liquidar.Ahí radica la importancia de conocer a fondo nuestras finanzas personales y tratar de mantenerlas lo más sanas posible, esto incluye desde tener un presupuesto hasta conocero laEn caso de que tú tengas muy claro todos estos puntos, y por ende no tengas problema con aumentar el límite de tu tarjeta de crédito, el portal financierorealizó una serie de consejos para poder lograrlo.Cumple con tu pago en tiempo y forma. Así laverá que no tienes problemas paraAdelanta pagos. No te conformes con el mínimo, si puedes, liquida más de tu mensualidad.Buena calificación en elCon esto las instancias bancarias comprobarán que no violas con ninguno de tus compromisos financieros.Tiempo de uso. Esto ayudará a tener otra opinión sobre tu comportamiento crediticio. Gracias a esto se revisará no solo si cumples con tus pagos, también si la usas comúnmenteAsimismo se tomará en cuenta la manera en que usas tu crédito; si la usas como extensión de tuo para pagar otras deudas que tengas pendiente.Así que todo se resume a que seas un consumidor inteligente y un usuario financiero que cumple con sus compromisos de liquidación.