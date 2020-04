Así puedes negociar una prórroga para el pago de tu renta durante la cuarentena

Escuchar Nota

“También se puede negociar el pago de la renta de una forma que sea más atractiva para los caseros, como ofrecer algo en intercambio como puede ser pagar una remodelación, o pagar los intereses de la renta no percibida, o bien un ajuste en el monto de la renta cuando se realice la renovación del contrato”

En tiempos deno solo se ve afectado el ritmo cotidiano por el distanciamiento social tus finanzas personales lo resienten porque quizá estás en casa sin goce de sueldo.en el pago de la renta.Te decimos cómo negociar el pago de la renta de tu casa o departamento mientras está la emergencia sanitaria.Se recomienda dentro de las finanzas personales tener un colchón de emergencia, equivalente a tres veces el salario que estás percibiendo pero muchas veces no se cuenta con este fondo de emergencia y por eso se debe hacer un plan de gastos y así reducir los que no son necesarios en el momento.Del lado del propietario, la ventaja es que no va tener su inmueble desocupado durante dos o tres meses sin percibir una renta, ya que después, al reactivarse la economía, posiblemente pasarán dos o tres meses más para volverlo a rentar, entonces podría tener un periodo de hasta seis meses sin percibir ingresos por su inmueble.La segunda opción es la condonación total de la renta y que al momento de reactivarse la economía, estos meses que no fueron pagados se empiecen a cubrir de forma diferida en pagos pequeños.explicaEn cuanto a las formas en que ambas partes deben respaldarse legalmente y queDebe tener los nombres y firmas de ambas partes, así como adjuntar las identificaciones del propietario y el inquilino. Lo que se tendría que hacer es rescindir el viejo contrato y firmar uno nuevo en el que se puntualicen las nuevas condiciones de renta.