Así puedes reclamar tu dinero del Infonavit si no lo usaste

Si fuiste, nunca usaste tuy ya te, entonces debes saber que sí es posible recuperar ese dinero ahorrado en elSiempre que no se haya utilizado ese capital para comprar algún inmueble, es posible recuperarlo. Te decimos cómo, de acuerdo con expertos de Compara Gurú.Gracias a las modificaciones a la ley de la institución, es posible recuperar desde 50,000 hasta 350,000 pesos; esto depende del tiempo de cotización alque hayas tenido como trabajador y el monto de tu salario. En promedio se devuelven 70,000.¿Cuáles son los requisitos para reclamar el dinero delSi deseas tramitar la devolución de dinero, debes cumplir al menos con los siguientes requisitos. Revisa e infórmate para evitar pérdidas de tiempo si no cubres con todo lo necesario para tramitarlo.- Debes estar jubilado- Debes ser el titular de la pensión- No contar con un crédito del Infonavit vigente- No debes estar en un proceso de aclaración de homonimia. Es decir que no estés tramitando la demostración de tu identidad si existe otra persona con tu mismo nombre. Esto se requiere para saber a nombre de quien estarán los fondos.- El saldo de tu subcuenta no debe haber sido traspasado a tu Afore. Si así fuera, entonces debes hacer el trámite de la devolución en tu Afore.- Debes contar con identificación vigente- Debes saber si tienes saldo en tu subcuenta de vivienda. Lo puedes consultar en su página o llamar a Infonatel al 9171 5050 en la Ciudad de México, o al 01 800 008 3900, sin costo desde cualquier parte de la República.- Tener Número de Seguridad Social (NSS), asignado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También te solicitarán tu Clave Única de Registro de Población (CURP).Pasos para reclamar tu dinero del Infonavit- Escribe en ella tu NSS.- Llena el formulario que aparece en la página. Te proporcionarán un número de folio de tu trámite que se denomina “número de caso”. Es importante que anotes ese número para darle seguimiento a tu trámite.- Elige el Centro de Servicio de Infonavit para que acudas a continuar el trámite.- Agenda una cita.- Da seguimiento a tu trámite con tu número de caso.Recuerda que puedes solicitar tu dinero del Infonavit desde el primer año de tu jubilación, pero ten cuidado con las personas que te ofrecen llenar la solicitud a cambio de que les pagues o que te hagan el trámite, ya que todos son gratuitos.