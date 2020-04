Así puedes saber cuáles son los horarios más seguros para salir a hacer compras

Escuchar Nota

Puedes saber cuáles son losDebido a la pandemia global de coronavirus, las autoridades sanitarias de México han recomendado no salir de casa, a menos de que se trate de un caso excepcional.Para, enfermedad que se ha confirmado en más de un millón de personas alrededor del mundo y que ha cobrado la vida de más de cien mil, es importante que llevemos a cabo el auto aislamiento, la distancia pertinente y otras medidas de higiene.Sin embargo, es necesario salir de casa para casos excepcionales como ir al supermercado, a un banco o a una farmacia. Por ello,, aquellos en los que no existen tantas multitudes, dio a conocer el portal de tecnologíaLa tecnología ha ocupado un rol fundamental en tiempos de crisis sanitaria, ya que no sólo nos ha brindado servicios de streaming para lidiar con el confinamiento, sino que también contamos con la posibilidad de hacer pedidos en línea sin necesidad de salir de casa o simple y sencillamente, existen plataformas que han podido presentar mapas de movilidad para colaborar con las autoridades y el gobierno.Google Maps, por ejemplohasta nuestro destino analizando el estado del tránsito.De igual modo, Google Maps puede ayudar a que tomemos mejores decisiones al momento de salir. «Horarios populares» muestra el nivel de concurrencia del comercio que quieres visitar a través de información anónima y agregada.Al realizar una búsqueda de, por ejemplo, un mercado, una farmacia o un cajero automático, podrás ver cuáles son los días y horarios más concurridos para decidir el mejor momento para visitarlo.Además, «Horarios Populares» muestra información en tiempo real y la compara con el histórico para mostrar cuándo un lugar tiene más público que el habitual y ofrece un estimado del tiempo de espera en ese momento. Asegurando una visita más inteligente para evitar aglomeraciones.Los comercios, por su parte, también pueden mantener actualizada su información en los mapas de Google a través de la herramienta Google Mi Negocio, que permite a las empresas administrar su presencia en el mapa y buscador de Google de forma gratuita.Allí podrán actualizar los horarios de su local en caso de que hayan sufrido modificaciones y responder a las preguntas de los usuarios para mantenerlos actualizados en todo momento.Además, Google incorporó la posibilidad de marcar los comercios como “Temporalmente Cerrado” y sumó nuevas etiquetas para que restaurantes puedan comunicar con claridad el tipo de servicio que están brindado, como “Para comer dentro”, “Para llevar” y “Entrega a domicilio”.