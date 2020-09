Así puedes salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie lo note

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si estas en un grupo de WhatsApp y ya no quieres ser miembro, aquí te decimos cómo puedes abandonarlo que sus integrantes se enteren de tu salida.



Todos tenemos uno o más grupos de WhatsApp del que ya no deseamos formar parte, ya sea porque no nos gusta el contenido que se comparte, porque no nos sentimos cómodos en él, o por la cantidad de mensajes y notificaciones que se generan al día.



Sin embargo, por pena o porque nos sentimos comprometidos, no queremos que los otros usuarios se enteren de nuestras intenciones de abandonarlos.



Si este es tu caso te damos un truco para salirte de ese grupo sin que nadie se percate de tu salida; solo debes seguir estos pasos:



1. Ingresa al chat grupal en cuestión e ingresa al apartado de “Info del Grupo”.



2. En “Silenciar el grupo” elige la opción de un año.



3. Regresa a "Info del Grupo” y elige “Notificaciones personalizadas”, desactiva “Notificaciones y avisos”.



4. De esta forma, además de dejar de recibir alertas o notificaciones de ese grupo, podrás salirte sin que WhatsApp se lo informe al resto de los integrantes.