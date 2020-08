Así rastreó España a Shakira para acusarla de evasión fiscal

Escuchar Nota

El colmo: #Shakira asegura que vivía en Bahamas, a donde no fue una sola vez en 4 años. Pero en este hermoso paraíso fiscal basta comprar una casa para que te den tu papel de residente. pic.twitter.com/2xa5ornlx0 — Rica, famosa, marina (@diana_RFM) August 30, 2020

acusada por la Hacienda española de evasión de impuestos, y parece más una novela policíaca. Actualmente, la cantante está siendoUna inspectora, identificada como Susana C., siguió día a día los pasos de la intérprete, tal y como afirmó el abogado de la artista.La investigadora utilizó los registros de tarjetas de crédito del equipo de Shakira para descubrir que en Cataluña, la cantante tomaba clases particulares de francés y que su profesora de zumba se llamaba Betsie. Además, iba al peluquero dos veces a la semana bajo el seudónimo de Sila Prieto para no ser identificada.Además, rastreó la actividad de los clubs de fans de la famosa artista en las redes, algo que se convirtió en otra prueba del fraude fiscal. En particular, en 2011, los fans "la ubicaron 60 veces en España", muchas más que en cualquier otro país que visitó aquel año.y que su equipo viajó desde Colombia y EEUU a la capital de Cataluña, y no a las Bahamas. Asimismo, publicó la cronología completa de la vida de Shakira en España entre los años 2011 y 2014., demostrando la facilidad con la que se puede obtener un certificado de residencia permanente en las Bahamas:. No obstante, pese a que Shakira pagaba la luz, el agua y la televisión por cable a través de una agencia, no las consumía ella sino los empleados que cuidaban la casa. Tampoco visitó la isla en ese período.Susana afirmó haber identificado a "todo el núcleo íntimo" de Shakira, como su familia, amigos y asistentes. Todos ellos la visitaban en Barcelona."Si de verdad residía en Bahamas, les era mucho más fácil visitarla en su residencia de Nasáu", subrayó., con sus obligaciones tributarias en todos aquellos países en los que ha trabajado (incluyendo EEUU) y no debe ninguna cantidad a la Hacienda española". Además, ha mostrado su disposición de colaborar con la Administración Tributaria.