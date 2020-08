Así reaccionó Billie Eilish tras descubrir que su perro le destruyó varios pares de tenis lujosos

Escuchar Nota

pra mim o cachorro da billie eilish fez um favor pra ela de ter cagado nesse tênis verde horroroso pic.twitter.com/pNZr2LoDDn — uɐɹɟ ⊬ (@salohfolina) August 25, 2020

acho que os catioro da billie eilish cagaru nos tênis! alguém fluente pra traduzir? KAAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA #BillieEilish #billie #dog pic.twitter.com/KreuR6ozR6 — FelipeSilvestreee (@FSilvestreee) August 25, 2020

"Oh, ¿ahora eres inocente?", escribió Billie Eilish.



Ciudad de México.- Billie Eilish aprovechó el periodo de confinamiento para componer nueva música y sorprender a sus fans con el lanzamiento del tema "My Future". Sin duda, la cantante estadunidense está disfrutando de su éxito en la industria musical, pues no sólo ha cautivado con su talento, sino también por sus auténticos y atrevidos looks, en los que sus tenis son una pieza clave de su estilo.Sin embargo, la intérprete de "Bad Guy" se llevó una tremenda sorpresa al llegar a su casa y descubrir que su perro destruyó varios pares de sus lujosos tenis, algunos de ellos de miles de dólares que son de la prestigiosa marca Air Jordan. A través de su cuenta de Instagram, Billie Eilish relató lo sucedido y su reacción asombró a sus fans.Billie Eilish ha demostrado que es una aficionada de los sneakers e, incluso, en 2019 confesó haber gastado más de 2 mil dólares (unos 45 mil pesos) en tenis durante su visita a una famosa tienda. Aunque ahora tendrá que reponer varios pares debido a la travesura que realizó su perrito.La reacción de Billie Eilish al encontrar sus tenisLa cantante compartió con sus seguidores el impactante momento que vivió tras descubrir que su perro se hizo del baño sobre varios pares de sus tenis. Además, mostró varias imágenes de cómo quedaron sus lujosos sneakers."Llegué a casa, entró a mi cuarto y huelo a mier... Así que dije: 'Maldita sea, ¿pisé mierd... en el jardín y entré a mi casa así?", comenzó a relatar Billie Eilish.Después de revisar su cuarto descubrió la "escena de la travesura", donde varios de sus tenis estaban arruinados, entre ellos un par exclusivo de Yeezy Foam Runner, unos Air Jordan y otros Air Jordan x Dior.Además de compartir cómo quedaron sus tenis.Información por Milenio