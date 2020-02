Así se calcula correctamente una propina

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los meseros, empacadores y despachadores no suenan a trabajos complicados, pero para laborar deben cumplir ciertas condiciones además de hacer rendir cada peso. Por eso te decimos cómo calcular correctamente una propina y no muestres el cobre con darles monedas de 10 centavos.



Muchas veces los despachadores de combustible nada más ganan a base de propinas y deben vender productos.



En estas circunstancias, en una buena semana hay quien gana dos mil 700 pesos, alrededor de 450 por seis días trabajados, pero a eso se le resta en alimentos y transportes.



Por eso es necesario saber dejar propina por algún servicio. En Estados Unidos y otras partes de América Latina es común, pero, los europeos no acostumbran dejar esta remuneración extra, porque consideran que el patrón y dueño del lugar cobra lo necesario como para pagar un sueldo que sea suficiente para sus empleados.



A veces existe el dilema dejar o no propina, o calcular de cuánto será esta remuneración. Estos son algunos consejos de por qué debemos dejar propina, menciona Dinero en Imagen.



¿Cómo se calcula la propina?



Para calcular la propina se toma en cuenta el monto total de la cuenta, no se incluyen descuentos, promociones o certificados de regalo).



Una propina fuera de lo normal es por un servicio muy bueno, si eres un cliente regular, o si diste muchas molestias.



Está bien no dejar propina si no la merecen. Un mal servicio no debe ser recompensado (incluso hay servicios pésimos que merecen algún tipo de propina).



Deja una propina extra si estuviste mucho tiempo en el restaurante.