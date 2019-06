Así se despide Maradona de Dorados

Luego de que su abogado, Matías Morla, diera a conocer que Diego Armando Maradona no seguirá en Dorados, el estratega argentino aclaró que su decisión obedece exclusivamente a temas de salud, pues los doctores le recomendaron que hiciera una pausa a su carrera.El Diez dio a conocer que desde hace años necesita operarse del hombro y la rodilla, y cree que este es el momento para hacerlo, pues el dolor ha incrementado. En el Gran Pez debió utilizar bastón para poder desplazarse.“Los médicos me piden que pare, porque pasan los años y cada vez me duele más. Tengo que hacerme dos operaciones que vengo postergando desde hace mucho. Gracias a Dios y a la Tota (su madre), ninguna es de riesgo, pero necesita tiempo y reposo para poder hacerlas y creo que este es el momento”, escribió en Instagram.Maradona agradeció a todas las personas del club, a los jugadores con los que disputó dos finales consecutivas en el Ascenso MX y hasta Jorgealberto Hank y Cristian Bragarnik, la dupla que lo llevo a Dorados en septiembre de 2018.