Así se jugaría la liguilla al momento de la Liga MX

Falta una jornada para que finalice la fase regular del torneo clausura 2019 de la Liga MX. La liguilla del fútbol mexicano está a la vuelta de la esquina y si el certamen acabara hoy así quedarían conformados los cruces de cuartos de final.León, Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Pachuca, Necaxa y América ya aseguraron su boleto a la "Fiesta Grande". Solo falta definir al octavo pasajero que saldrá de entre Tijuana y Puebla, ambos equipos se enfrentarán en la jornada 17 en casa de Xolos. Y también faltaría definir las posiciones finales de Rayados, Celestes, Tuzos, Rayos, Águilas y el octavo lugar.El líder general del campeonato, León, cayó 1-2 el sábado pasado contra Guadalajara en Jalisco. El resultado fue sorpresivo y cortó la racha de 12 victorias seguidas de "La Fiera", además impidió que el equipo de Ignacio Ambriz alcanzara el récord de más puntos en un torneo.Sin embargo, el liderato del León ya no peligra. De llegar hasta la final, recibirá todos los partidos de vuelta de la liguilla. Lo que aún no es seguro es su rival en los cuartos de final. En este momento sería Tijuana, pero todo se resolverá en la última fecha donde Xolos recibirá a Puebla, noveno lugar en este momento.También ya está definido el subliderato de Tigres luego del empate de Monterrey contra Necaxa. Los felinos ya no pueden cambiar de posición, por lo que su último partido es intrascendente. En este momento su rival en cuartos sería el América, pero eso podría cambiar si "Las Águilas" vencen a Veracruz, como se espera que pase, y se combina alguna derrota de Necaxa, Pachuca y Cruz Azul.El equipo de Miguel Herrera aún podría escalar hasta la cuarta posición de la tabla si golea a Veracruz y se da un empate de Necaxa, derrota de Pachuca y derrota de Cruz Azul.Monterrey jugaría contra Necaxa en otra llave. Rayados necesita el triunfo para asegurar la tercera plaza, de lo contrario Cruz Azul podría arrebatarle el tercer lugar si gana y se combina un empate o derrota de La Pandilla en su visita a casa del Atlas.Necaxa aún puede llegar hasta el cuarto puesto, se encuentra en la misma situación del América, posee 26 puntos y la misma diferencia de goles, la ventaja que tiene es que ha anotado más tantos que "Las Águilas". "Los Rayos" deben golear a Querétaro en la fecha 17 y esperar derrota de Pachuca y Cruz Azul, aunque se ve difícil que "La Máquina" pierda contra Monarcas.Por último, Cruz Azul se vería las caras contra Pachuca. El equipo de Pedro Caixinha aún puede escalar a la tercera posición con un triunfo y empate o derrota de Monterrey, pero también podría descender hasta el séptimo peldaño. Con un empate, el equipo asegura al menos la quinta posición.Los Tuzos necesitan vencer de visita al León para asegurar la quinta posición y aún podrían subir al tercer lugar con empate de Cruz Azul y derrota de Monterrey. Pero también podrían descender hasta la séptima posición.