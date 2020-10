Así se transformó el ‘Vocho’ a lo largo del tiempo

Escuchar Nota

Por qué le llamamos Vocho al Sedán de la VW. No, seguramente no es por lo que piensas. ¿O si?Escuchamos la palabra y nos viene a la mente ese emblemático vehículo con forma de escarabajo que se convirtió en el auto más famoso en la historia de la humanidad.Pero, ¿de dónde proviene ese nombre? Si lo pensamos bien, la idea más rápida que se nos viene a la mente es la de la reducción del nombre de la marca: Volkswagen. Sin embargo, esa no es la respuesta correcta.De hecho, aunque le decimos con cariño al “Vocho” así, ese nombre tiene un origen de odio.Al Vocho se le llama así, debido a la nacionalidad de la empresa y a un apelativo de desprecio con el que los franceses se referían a los soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.Ese animal al que se hace referencia a la torpeza, estupidez, que es utilizado como medio de carga y transporte (de forma incorrecta, pues no son animales tontos), era la relación directa que se le daba al enemigo odiado en el país galo.Con información de Excélsior