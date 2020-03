Así se vive el primer día del cerco sanitario en todo Italia por coronavirus

Escuchar Nota

#Mundo: El fin de semana el Gobierno había aislado varias zonas del norte del país y hoy hizo extensiva la medidahttps://t.co/ZZF36cPLVN — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) March 10, 2020

Las, los automóviles se encuentran estacionados y es difícil encontrar grupos de personas.Oficialmente este martes, que ha azotado al país con 9 mil 172 casos confirmados y 631 muertes. Del lunes a hoy, hubo 168 fallecimientos.A partir de hoy,y encuentros en los que no sea posible mantener una distancia de al menos un metro entre dos personas.Aunque estas medidas únicamente se habían tomado al norte de la nación, se han extendido a todos el país ante el brote que se ha esparcido a lo largo de Italia.Las pocas personas que navegan por el vacío de las multitudes portan cubrebocas. Se pueden ver algunas bicicletas rodando y se han convertido en el medio de transporte ideal para esta cuarentena nacional para no entrar en contacto con nadie, pero la distancia entre una y otra es grande.Gracias a redes sociales y, se pueden ver centros comerciales donde la mayoría de los locales se encuentran cerrados, plazas casi abandonadas con algunos puestos ambulantes.En, por ejemplo, no hay personas esperando a abordar las góndolas, símbolo de la ciudad. Hay más concentraciones de palomas que gente en las calles.Eltambién ha reaccionado ante las medidas implementadas en todo el país y ha. Aunque todavía hay algunas personas que llegan a rezar, las misas colectivas están prohibidas en estos momentos. Las misas del Papa Francisco ahora se llevan a cabo por internet, para evitar las multitudes religiosas.Otros países están reaccionado ante los protocolos de seguridad establecidos en Italia. Por ejemplo, durante 14 días,como medida preventiva para contener la propagación del coronavirus en ambos países.El ministro de Desarrolo Económico, Stefano Patuanelli, ha dicho que se está contemplando la suspensión de pagos de facturas, hipotecas y algunos impuestos. De pasar la medida, se implementaría en seis días.