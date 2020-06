Así se vivió el operativo donde detuvieron a la mamá de ‘El Marro’

Escuchar Nota

“Llegaron con un tubo y le pegaron a la puerta. Ellos no traían orden para entrar ni nada; llegaron apuntándonos”, contó.

“Usted sabe que en el rancho nos conocemos todos y ellas no se meten ni para bien, ni para mal. Ellas son tranquilas”, respondió una de las habitantes de ese lugar.



de la comunidad de San Isidro Elguera, municipio de Celaya, Guanajuato,En esa acción en la que también participó Guardia Nacional,“El Marro”.Además de María Eva,EL UNIVERSAL recorrió la zona y encontró a Julio González, uno de los dueños de ese predio donde fue detenida la mamá del capo. Denunció supuestos abusos y anomalías.El habitantecon entre 10 y 15 personas.Explicó quepor mil pesos al mes.Julio afirmó que, porque los mantuvieron encerrados.Expuso quecon el oficial.Una de las vecinas, describió que durante el operativo,quienes les advirtieron que ya se los “iba a cargar la chingada”.pero la Fiscalía consideró que no era necesario que hubiera personal que cuidara el predio., como lo había afirmado la Secretaría de Seguridad Pública.Afuera,, que no se metían con nadie y muy calmadas.A esa propiedad marcada con el número 11 de la calle Benito Juárez, llegaron ayer las 26 personas que habían sido detenidas por la SSP y que ya fueron liberadas.y comercios.Las 17 mujeres y nueve hombres, dijeron que no conocen a El Marro y que fueron capturadas por estar en la calle o correr al ver a civiles armados que no se identificaron.Una de ellas, menor de edad,por los ministeriales.La adolescentey que uno de los ministeriales las amenazó con golpearlos si no le respondían lo que él les preguntaba.La Fiscalía estatal indicó inicialmente que la liberación de las 26 personas, entre ellas siete menores de edad, se debió que el Ministerio Público no encontró los elementos suficientes para llevarlos ante un juez.Más tarde,Señaló que este caso ya se judicializó y los implicados son acusados por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta.De las 26 detenidas y liberadas, indicó que, por ello la agencia del MP Especializado se encargó de su proceso legal. Pero hasta este momento no está judicializada.También dijo quede la autoridad.Esta investigación una vez culminada se judicializará.