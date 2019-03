Así se vivió la segunda competencia regional del mundial de robótica

[ CHECK POINT ]



Este fin de semana se realizó en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe de la Ciudad de México, la segunda competencia regional del mundial de robótica FIRST Robotics Competition.En el encuentro para desarrollar habilidades de ciencia y matemáticas en los niños y jóvenes participaron equipos de PrepaTec y de otras escuelas privadas y públicas, con el objetivo de llegar al Mundial que se realizará en abril en Houston, Texas."Es impresionante, esa pasión que se genera entre los muchachos de prepa con sus mentores de industria y con sus maestros para salir adelante con un reto, con tiempo limitado, recursos limitados y compiten a nivel mundial”, comentó Bárbara Gómez Navarro, directora regional en México de First Robotics Competition.Y compitieron en el espacio... El reto de este año, en el que participaron equipos de escuelas públicas y privadas de diferentes estados fue: ‘Deep Space’, que consistió en que los robots realizaran la misión de recoger cápsulas, en forma de pelota.Los equipos programaron a sus respectivos robots para que después de obtener dichas cápsulas las llevaran a unas urnas en forma de nave espacial.Carla Munguía, estudiante de la Prepa TEC de San Luis Potosí, explicó que el trabajo no es sencillo, y como en su caso para la construcción de un robot participaron 50 alumnos."Son seis semanas de construcción, a lo largo de las seis semanas se ve prototipado, se ve la estrategia que vamos a querer, los implementos que necesita el robot para tener una puntuación muy buena, entonces a lo largo de las seis semanas se va viendo la construcción del robot”, explicó.Por otra parte, Elliot Carballo, estudiante de Prepa TEC en Monterrey, dijo que su equipo estaba preparado para todo, con la enseñanza de que si no ganaban, lo volverían a intentar, pues nunca hay que darse por vencido y relató la experiencia de su equipo en la construcción del robot."Nosotros vamos a cinco semanas de ingeniería, y una semana de prueba con programación eléctrica y también para que los drivers vayan jalando el robot para pasar a la competencia”, explicó.En la primera competencia regional celebrada en Monterrey, pasaron la final siete equipos con su respectivo robot; en la Ciudad de México, seis; y en la próxima competencia en Torreón, Coahuila, se elegirán seis más.