Así será el primer encuentro en EU entre AMLO y Trump

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará a Estados Unidos la próxima semana para reunirse por primera vez con su homólogo Donald Trump ante la entrada en vigor este 1 de julio del T-MEC y, además, aprovechará la visita para agradecer por el apoyo en el abasto de insumos médicos para atender la pandemia de coronavirus en México.



Tras la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, salieron a la luz más detalles sobre el encuentro entre López Obrador y Trump. Aquí te presentamos las fechas y los temas sobre la reunión.



¿Cuándo será la reunión en EU?



El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que la visita oficial de trabajo será los días 8 y 9 de julio. El miércoles se llevará a cabo la reunión entre los dos mandatarios, mientras que al día siguiente se pondrá en marcha una agenda trilateral relacionada con el T-MEC.



"El 8 será agenda de trabajo de carácter bilateral, encuentro de los presidentes, conversaciones sobre varios temas. Y el día 9 lo que tiene que ver con la agenda trilateral", aseguró.



Como ya es costumbre, el presidente López Obrador se trasladará a Washington en un vuelo comercial, a pesar de que sea necesario realizar alguna escala durante el proceso, ya que no existe un viaje directo de la Ciudad de México a la capital estadunidense. Por ello, prevé trasladarse un día antes de la reunión y el uso de aviones o helicópteros de la Fuerza Aérea será sólo en caso de una urgencia.



¿Quiénes asistirán?



La comitiva presidencial estará conformada por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía; Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia, y Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos.



El mandatario mexicano espera reunirse con sus homólogos Donald Trump y Justin Trudeau; sin embargo, el primer ministro de Canadá no ha confirmado su asistencia a la reunión.



​Estados Unidos se encuentra en medio de un proceso electoral, no obstante, López Obrador reiteró que se trata de una visita de trabajo, por lo que negó la posibilidad de reunirse con el contrincante opositor para los comicios de noviembre, Joe Biden, pues declaró que "no sería correcto, adecuado, hablar con candidatos".



¿De qué hablarán?



López Obrador busca reafirmar las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá con el propósito de atraer empresas extranjeras al país y propiciar la exportación de mercancías hechas en México a las otras dos naciones. Por su parte, el canciller Ebrard destacó que el viaje tiene que ver con el compromiso para fortalecer el intercambio comercial y el bienestar de los tres países.



Asimismo, el Presidente negó que irá a solicitar un crédito al gobierno estadunidense, ya que considera que en México "tenemos finanzas públicas sanas", pero las inversiones internacionales ayudarán a reactivar la economía tras las afectaciones por la pandemia de coronavirus, creando empleos con salarios competitivos.



Dentro de los temas a tratar en la agenda se encuentra el desarrollo de mecanismos aplicados para resolver controversias o diferencias entre los países. También, como el mandatario mexicano había mencionado, agradecerá el apoyo de Estados Unidos al combate de la pandemia en México, facilitando el acceso a ventiladores y equipo médico.



El próximo miércoles se dará a conocer la agenda definitiva de la visita a Trump en la Casa Blanca, puesto que el protocolo estará definido directamente por Estados Unidos, las autoridades mexicanas darán más detalles en cuanto sean confirmados por el gobierno extranjero.



"El programa y detalles los daremos a conocer cuando los tengamos, pero la esencia de esta visita responde a lo que estamos presenciando, que es la entrada en vigor del tratado", comentó Ebrard.



Con información de Milenio.