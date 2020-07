Así será el protocolo para el regreso a los estadios en la Liga MX

Escuchar Nota

La Liga MX dio a conocer elque se implementará una vez que se reanude la actividad. Entre las especificaciones se encuentran, las disposiciones médicas, la responsabilidad del club local, el acceso y ubicación de los medios de comunicación, así como la labor de los oficiales de seguridad y sanidad que se encontraran en los inmuebles., que contenga un programa deDentro de lo más destacado en el protocolo se encuentra la división de áreas. Los estadios y sus alrededores se identificarán y dividirán en tres zonas:Área de estacionamiento de autobuses, vestidores y cancha, donde solamente se permitirá el ingreso de jugadores, cuerpo técnico, oficiales de partido, personal médico, personal de seguridad, baloneros, jardineros, vallas electrónicas, técnico del VAR y personal autorizado de medios de comunicación.Área de tribunas, palcos para directivos de clubes, cabinas de transmisión de televisión y radio en donde sólo se permitirá el ingreso de directivos, comentaristas y personal de seguridad.Área exterior del estadio en donde sólo podrá estar la seguridad del estadio y las unidades de transmisión de televisión y VAR.Un máximo de 300 personas será permitido en los estadios y sus alrededores al mismo tiempo.El documento hace énfasis en que, que deberá entregarse al Director de Sanidad 24 horas antes del partido y el día del partido deberán someterse a un cuestionario, así como a un “control de salud” en el que se evaluará su estado físico., que incluye el uso de mascarillas, lavado de manos antes del juego, al medio tiempo y al finalizar el partido, uso de gel etc. No habrá saludos entre los jugadores, ni reuniones en el túnel de salida a la cancha, la ceremonia protocolaria no se llevará a cabo, ni se realizarán fotos de los equipos previo al arranque de los partidos.Los miembros del cuerpo arbitral, comisario y personal del VAR deberán cumplir con todas las disposiciones sanitarias de manera obligatoria, deberán realizarse la prueba PCR a más tardar cinco días antes del inicio del torneo para que puedan ser tomados en cuenta.Llama la atención de que a unos días de que inicie la Copa por México, un silbante de la Liga MX haya dado positivo por Covid-19, así lo informó el exárbitro Paul Enrique Delgadillo por medio de sus redes sociales. Esto pone en duda la velocidad con la que se están realizando las pruebas a los colegiados.