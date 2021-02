Así será el regreso a clases presenciales en Coahuila

Escuchar Nota

“Sabemos que es una demanda urgente y las cosas no se ven favorables para regresar antes de junio”, puntualizó.



“Se tendrían mixtos de una a cinco semanas, mientras logramos la confianza que la escuela no es lugar de contaminación. Los niños si pueden trasmitir, pero teniendo los controles a la entrada de la escuela y del salón podemos tener confianza “, expresó.



Ni se podrán abrir todas las escuelas, ni podrán acudir todos los niños al mismo tiempo cuando se autorice el regreso presencial a clases, sino hasta que se recupere la confianza que los planteles no son zonas de contagio delAsí lo explicó el secretario de Educación enante un eventual retorno a las aulas como se ha previsto para el próximo semestre si las condiciones sanitarias lo permiten.Por eso reiteró que para poder abrir las escuelas se tienen que hacer grupos mixtos, es decir parte de los grupos desde casa y otros desde los salones.El funcionario explicó que en tanto que se llega ese momento, se realizan la práctica de protocolos para otros eventos por ejemplo la recolección de libros de textos.Además se mantiene contacto con los gremios magisteriales a los que se les pide opinión, ya que están muy preocupados por la salud de los maestros.Aceptó que el sistema educativo actual no funciona como debería, ya que los niños no aprenden igual al no tener una autoridad como el docente al frente.Indicó que se cuenta con la conformación de comités de salud en la que participan padres, directores y maestros para estar listos y de acuerdo a un regreso cuando se dé luz verde por parte de las autoridades sanitarias.Por último, aseguró que al final de la pandemia se podrán ver los avances en la educación de los niños de la entidad a comparación de otros estados.