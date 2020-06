Así será el torneo amistoso de pretemporada de la Liga Mx

Escuchar Nota

Como un preámbulo a lo que será el arranque del torneo deel próximo 24 de julio, ocho equipos del máximo circuito disputarán unel cual servirá de preparación de cara al Apertura 2020.Serán un total dey tendrán como sedes y como escenarios: el Estadio Akron de Guadalajara y en el Estadio Olímpico Universitario de la CDMX.El(Estadio Akron) estará por conformado lo equipos deEl, estará integrado por, que jugarán en el Estadio universitarioCabe destacar que desde semifinales todos los duelos tendrán sede en el Estadio Olímpico Universitario de la CDMX.El torneo de pretemporada se realizará del. Se disputarán 12 partidos de la fase de grupos, dos de semifinales y la final, para un total de 15 duelos.Mazatlán vs Tigres / América vs TolucaChivas vs Atlas / Pumas vs Cruz AzulAtlas vs Mazatlán / Pumas vs AméricaChivas vs Tigres / Cruz Azul vs TolucaChivas vs Mazatlán / América vs Cruz AzulAtlas vs Tigres / Pumas vs TolucaSemifinal 1A vs 2B (Estadio Olímpico Universitario)Semifinal 1B vs 2A (Estadio Olímpico Universitario)Final (Estadio Olímpico Universitario)