Así serán las colonias espaciales que propone construir Amazon

En el marco de un evento en la ciudad de Washington (EE.UU.), Jeff Bezos, el dueño de Amazon y fundador de la empresa de transporte aeroespacial Blue Origin, detalló sus ideas sobre colonización del espacio, así como sus planes de vuelos espaciales a la Luna.Bezos empezó su discurso señalando que en un futuro la humanidad se quedará sin energía en la Tierra, pero que si se mueve hacia el sistema solar tendría recursos ilimitados.El empresario admitió que un escenario donde los seres humanos vivan en otros planetas no es ideal, ya que la mayoría de ellos están lejos de la Tierra, no tienen gravedad y no son suficientemente grandes. Por eso, para hacer posible su idea, propuso crear colonias espaciales que podrían contener ciudades enteras, áreas agrícolas e incluso parques.Estos hábitats espaciales, a los que ha dado el nombre de O'Neill, tendrían que ser bastante grandes para albergar alrededor de un millón de personas cada uno y estar lo bastante cerca de la Tierra para que sus ciudadanos puedan viajar a su planeta natal.Según Bezos, estas colonias serían "lugares realmente agradables para vivir", ya que tendrían un clima ideal durante todo el año y una buena infraestructura. Algunas podrían incluso imitar la arquitectura de ciudades históricas de la Tierra."Los niños que están aquí, y sus hijos, y sus nietos, van a construir las colonias O'Neill. El trabajo de esta generación, el trabajo de mi generación, es construir la infraestructura para que ustedes sean capaces de lograrlo", afirmó el creador de Amazon.Bezos dijo que ahora hay dos cosas importantes que se requieren para que la humanidad viva en el espacio: una reducción radical de los costos de lanzamiento y la explotación de los recursos espaciales, ya que es muy caro mover las cosas desde la Tierra.