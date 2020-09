Así serán los aeropuertos después de la pandemia por Covid-19

Escuchar Nota

"Nuestro objetivo como diseñadores de aeropuertos es crear entornos físicos que infundan confianza a los pasajeros y consumidores en el sistema de aviación del mundo a largo plazo. Este enfoque con visión de futuro requiere una estrategia de diseño que supere con creces la implementación de los protocolos COVID-19; requiere diseñar flexibilidad y resistencia en estructuras que puedan aclimatarse fácilmente a condiciones imprevistas durante los próximos años".



"Si bien no podemos predecir el futuro, podemos emplear estrategias de diseño flexibles para mitigar el impacto de la incertidumbre".



Contar con sistemas de reconocimiento facial para evitar el contacto con superficies, robots informativos que asistan a los pasajeros y rediseñar las áreas públicasDe acuerdo con el estudio, algunos aeropuertos y aerolíneas ya implementan estas medidas, como Delta Airlines, que inauguró en diciembre de 2018 la primera terminal completamente biométrica (tecnología de reconocimiento facial) de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional Hartsfield Jackson de Atlanta.Conoce otras estrategias de diseño aeroportuario propuestas por expertos de la empresa estadounidense, con un enfoque de múltiples fases para buscar mitigar la propagación del virus actual así como de las futuras enfermedades infecciosas aún desconocidas.El estudio de Fentress Architects propone estrategias y soluciones que se implementan en cuestión de semanas y cuando los volúmenes de pasajeros siguen en su niveles bajos, para tener respuestas inmediatas.Los controles de salud y temperatura, a través de los sistemas de detección térmica infrarroja para el control masivo, en las entradas y las filas de seguridad ayudan a identificar a las personas que puedan estar contagiadas.Y al hacerlo, esta medida de seguridad infunde confianza entre los viajeros y el personal en los procedimientos de la instalación.Los puntos de contacto surgen constantemente a lo largo de la experiencia del aeropuerto: desde el check-in hasta la seguridad, las concesiones y el embarque. Dado queLa propuesta es reforzar las tecnologías que se han venido implementando en los últimos años, como reconocimiento facial, inteligencia artificial y escáneres biométricos.Los diseñadores utilizan rutinariamente técnicas de orientación sutiles, a menudo invisibles, para aliviar el estrés de los viajes. Sin embargo, se necesita lo contrario en una pandemia cuando los viajeros anhelan estrategias "imperdibles" que reduzcan la incertidumbre y la ansiedad.Varias soluciones temporales, como las pegatinas de suelo "Leave Space", colocadas a 1.5 metros de distancia en las áreas de espera, fomentan el distanciamiento físico y guían a los pasajeros.Sin embargo, una solución más eficaz para los aeropuertos requiere un fuerte enfoque en la gestión de las filas.propone esta reconfiguración de los asientos de sala de espera para mejorar el distanciamiento social.Fentres rediseñó las configuraciones de los asientos de sala de espera para mejorar el distanciamiento social, sin afectar la comodidad de los usuarios ni reducir la capacidad de estas áreas.Al rotar los asientos, los aeropuertos pueden aumentar significativamente la usabilidad de la capacidad de asientos existente.Además, sugieren complementos de escudo para los asientos de espera, como el que la firma de arquitectura creó junto con el diseñador Michael McCoy para la silla Place® de Arconas.Esta fase incluye estrategias y soluciones que necesitan más tiempo para implementarse por completo y ocurren con el aumento de los volúmenes de pasajeros.Se amplían en la fase uno tanto en tamaño como en alcance: desde la reducción del punto de contacto hasta la tecnología sin contacto; desde el espaciado hasta la orientación tanto para las filas como para las salas de espera.Para estar preparados ante un posible rebrote de Covid-19 o para nuevas enfermedades, la experiencia del aeropuerto debe evolucionar para no tener contacto, afirman los expertos de, como la implementada por Delta Airlines en el Aeropuerto Internacional Hartsfield Jackson de Atlanta, desde finales de 2018. En esta terminal a través del reconocimiento facial se puede hacer check-in en los kioscos del vestíbulo, documentar maletas en los mostradores de la aerolínea, servir como identificación en los puntos de registro de la TSA, abordar el vuelo en cualquier puerta de salida de la Terminal F y agilizar el proceso de la CBP para viajeros internacionales llegando a Estados Unidos.en los ascensores con soluciones como "Kick-to-Go" de MAD Elevator Inc., que se compone de botones que se activan con el pie, y "Touch-to-Go", que proporciona limpieza de las pantallas táctiles del ascensor.Los aeropuertos pueden expandir los asientos a áreas al aire libre para acomodar niveles más altos de pasajeros y permitir el distanciamiento social.El Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom ya tomó esta medida: expandió la sala de espera al aire libre y optimizó el espacio no utilizado del sitio.Los expertos proponen que los aeropuertos y los diseñadores adopten un enfoque receptivo y resistente para adaptarse al mundo posterior al COVID-19, y no sólo se enfoquen en las medidas a corto plazo.La tecnología ha sido un catalizador para las innovaciones en el diseño de aeropuertos mucho antes de la pandemia actual. Pero ahora será esencial para crear edificios flexibles y garantizar que los pasajeros estén informados y conectados., mejorando la eficiencia y el servicio del aeropuerto. El Aeropuerto Internacional de Incheon, en Korea, Incorporó robots orientados al cliente para asesorar a los pasajeros durante el viaje al aeropuerto.En el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma se implementaron sensores visuales para monitorear las longitudes de las líneas de pasajeros para ayudar a mejorar la eficiencia y facilitar la gestión de las filas.que tiene una cobertura de 360 ??grados, lo que permite a los pasajeros permanecer en sus asientos mientras se mantienen actualizados con la información del vuelo.Las áreas públicas en los aeropuertos del futuro necesitarán acomodar más espacio para la separación entre los pasajeros mientrasÁreas orientadas a los pasajeros como los mostradores, los puntos de control de seguridad y las salas de espera también deberán ser altamente configurables para adaptarse a los cambios de nivel de pasajeros, protocolos de seguridad como escaneos de salud y requisitos esporádicos de distanciamiento social.Fentress Architects