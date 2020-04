Así suena el himno de Estados Unidos en español

Escuchar Nota

“En 1945 el presidente Roosevelt comisionó una versión del himno americano nacional en español, pero nadie lo sabe, porque nadie lo ha usado y en este momento, en el marco del 75 aniversario de la muerte del presidente Roosevelt, estamos reviviendo una versión del himno nacional americano en español”, explicó.



“Esta versión es relevante ahora más que nunca, porque necesitamos ayuda, solidaridad y ser comunidad, el 19-19 nos está afectando más a los hispanos, que, a ninguna otra comunidad, tanto a nivel social, como a nivel económico y también seguimos trabajando para que este país siga marchando, tenemos que unir fuerza para mitigar los efectos económicos negativos que esta pandemia está dejando en nuestra comunidad y puedes ayudar a través de hispanicstar.org”, agregó Claudia.

"’El Plan de Respuesta y Recuperación Hispana’ tiene como objetivo establecer un camino para una recuperación sólida y rápida al unificar a los líderes hispanos, pero necesitamos aliados como las corporaciones norteamericanas para intensificar, incorporar empresas hispanas en su cadena de suministro y mantener sus empleados en nómina. Afortunadamente, más de 150 compañías han firmado el Hispanic Promise, comprometiéndose a contratar, promover, retener y celebrar a los hispanos en el lugar de trabajo. Ahora los necesitamos para que, ayudando a los hispanos, ayudemos a los Estados Unidos", expresó la hija de la actriz mexicana Cecilia Romo.

“Me lleve el premio de la ganadora de La Voz USA y así se contactaron conmigo para ser la voz de esta campaña tan importante. La comunidad latina está súper feliz y eso es lo que me da una gran satisfacción. Espero que la gente lo use para unirse más y sentir más orgullo de nuestras raíces”, dijo Jeidimar Rijos.

