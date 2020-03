Así te puedes ‘salir’ de grupos de WhatsApp sin que nadie se entere

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A cualquiera le pasa: te meten a un grupo en WhatsApp donde no quieres estar, pero te da algo de pena que todos te vean salir. Con está guía salte de cualquier grupo estilo ninja, sin que nadie lo note



¿A cuántos grupos de WhatsApp donde no quieren estar los han metido? Los administradores te agregan sin pedir autorización y entonces tienes que refinarte sus notificaciones, sus cientos de comentarios sin leer, el espacio que ocupan en tu memoria, etc. A veces en estos conjuntos hay colegas de trabajo, familiares o miembros que pueden tomar como un pésima señal que salgas.



Hay una series de acciones en WhatsApp con la que puedes abandonar grupos sin que envíe una notificación y así evitar la pena, los cuestionamientos y las malas caras.



¿Cómo salir de los grupos de WhatsApp sin que nadie se entere?



Primero debes dirigirte al grupo que deseas abandonar y en su configuración, eliminar sus notificaciones. Para lograrlo ve a “información del grupo” y haz click en “Bloquear” (para Android) o “Silenciar el grupo” (para iOS).



En seguida debes borrar todos los archivos del grupo. Debes ir a “Menú” y luego “Archivos del grupo” o “Multimedia, enlaces y docs” y deshazte de los archivos. Y así de fácil lograrás salir del grupo no deseado sin que nadie se entere.



Y hablando de grandes tips para grupos de WhatsApp, también existe una manera para evitar que te sigan agregando a grupos indeseados de esta app de mensajería.



Con información de Unocero.