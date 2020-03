Así transcurre un día sin mujeres en Saltillo; laboran a medias

Escuchar Nota

#Saltillo: La caseta de la autopista a Monterrey, operada por CAMS y ROADIS, opera con normalidad ya que el personal de este lugar se organizó para cubrir las ausencias del personal femenino este lunes.https://t.co/GRYRDC7KP1 — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) March 9, 2020

Una fuente teñida de rojo,del 8 de marzo.Las primeras horas de este lunes, así se vivieron en Saltillo, con calles solitarias, sin destrozos ni vandalismo, las únicas pintas que se pudieron observar fueron iniciales de algún nombre, el símbolo femenino unido al anarquista, una frase y el graffiti que se le realizó a la fuente ubicada en la plaza Nueva Tlaxcala.En las escuelas, a pesar de que en días pasados el Secretario de Educación en Coahuila, informó que este lunes 9 de marzo las clases serían suspendidas,sin alguna suspensión de clases.A partir de las 7:00 horas, mientras les ayudaban con la mochila, una forma en la que se pudieron sumar a este movimiento.Cabe mencionar que, debido a que no se quiso afectar el curso del presente ciclo escolar., como lo adelantó el alcalde Manolo Jiménez,Oficinas y cajas vacías, sin actividad, al igual que los módulos de atención.Sólo, y de no ser por ellos la jornada habría parecido un día de asueto.En las cajas de, mientras que en el módulo de atención ciudadana sólo uno de los cuatro escritorios estaba ocupado por un varón.Por su parte,, que solamente tuvo la ausencia notoria del personal administrativo.El personal médico y de enfermería, así como la atención de urgencias, trabajó de manera normal, aunque se llegaron a presentar contadas ausencias, afirmó el director del HG, Jorge Bill Soto Almaguer.El director del Hospital General dijo que, y aunque no se les obligó a asistir, se les ofreció darles un día posterior, aunque de las cerca de 286 enfermeras, solamente faltaron de un 4 a 5 por ciento.Con información de Monserrat Rodarte, Arturo Estrada y Néstor González